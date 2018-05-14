Başbakan Bozdağ, MHP'nin af çağrısıyla ilgili, " MHP ayrı bir parti. AK Parti ayrı bir parti. Biz ülkeyi yönetme sorumluluğu taşıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız gerçeği ifade etti. Hükümetimizin gündeminde af söz konusu değildir.

2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN

Kaynak: haberinburada