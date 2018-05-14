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HÜKÜMET, MHP'NİN AF ÇAĞRISINA SON NOKTAYI KOYDU!


Hükümet, MHP'nin af çağrısına son noktayı koydu!
Tarih : 14 Mayıs 2018, 22:30
Puan Ver : Hükümet, Mhp'nin Af Çağrısına Son Noktayı Koydu!(8/10)4

Başbakan Bozdağ, MHP'nin af çağrısıyla ilgili, " MHP ayrı bir parti. AK Parti ayrı bir parti. Biz ülkeyi yönetme sorumluluğu taşıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız gerçeği ifade etti. Hükümetimizin gündeminde af söz konusu değildir.

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Kaynak: haberinburada



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