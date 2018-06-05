HÜKÜMET KANADINDAN BAHÇELİ'YE BİR AF REDDİ DAHA: GÜNDEMİMİZDE YOK
MHP Lideri Bahçeli'nin af ısrarına değinen Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "Gündemimizde af konusu yok. Pratik olarak da mümkün değil" dedi.
Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
BAHÇELİ'NİN AF ÇIKIŞI
MHP Lideri Bahçeli'nin af ısrarına değinen Kurtulmuş "Gündemimizde af konusu yok. AK Parti ve MHP'nin gündemleri farklı. MHP'nin kendi görüşleri, öncelikleri var. Pratik olarak da mümkün değil, seçime gidiliyor, parlamento kapanmış durumda" ifadesini kullandı.
Kurtulmuş'un açıklamalarından satırbaşları;
SEÇİM ANKETLERİ
Anket yapıyoruz. AK Parti ve Erdoğan'ın sıkıntısı yok. Bunu çok net söyleyebilirim. Sayın Cumhurbaşkanımız seçilecek, AK Parti de açık arayla mecliste lider parti olacak. Nabzı çok iyi tutmamız lazım. AK Parti anketleri süratli ve çok iyi bir şekilde kullanabilen bir parti.
BEDELLİ ASKERLİK
Bu şu anın konusu değil. Bunların hepsi seçimden sonra gündeme gelecek konular.
APOLET TARTIŞMASI
Sayın İnce bu konuda son derece yanlış ve rencide edici bir tutum takınmıştır. Komutanın alkışı bu kadar üstüne gidilecek bir konu değil. Bu konunun seçim meydanlarında malzeme haline getirildiğini görüyoruz. Afrin'de kahramanlıklarıyla sembol olmuş komutanı yıpratmaya çalışmak olmaz.
YÜKSEK ENFLASYON
Enflasyonun artmasının nedeni kurun yükselmesidir. Kurdaki yükselmeyle başlayan bir süreçten bahsediyoruz. Bu bir kur krizi değildir, bu kur operasyonudur. Kuru baskı altına alacak güce sahibiz. Bu bir kur krizi değildir.2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Kastamonu'da Cadde Üzerine Çıkan Yılanlar Vatandaşları Korkuttu
- Diyarbakır'da Yıldırım İsabet Eden Caminin Minaresi Yıkıldı! O Anlar Kamerada
- Erdoğan'ın Açıklamalarının Ardından Uber Araçları Hızla Elden Çıkarılıyor
- Kaçak İki Sevgilinin Güvenli Bir Ülkeye Gönderilinceye Kadar Türkiye'de Kalmalarına Karar Verildi
- Son Dakika... Hükümet'ten Kandil'e Operasyon Sinyali Verdi: Her An Her Şey Olabilir
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Ayetullah Hamaney'den Nükleer Talimatı: Yarından İtibaren Hazırlıklar Başlatılmalı
- Ürdün Başbakanı Yoğun Protestoların Ardından İstifa Etti
- Nijerya'da Boko Haram'dan Fazla Can Alan İnek Hırsızları Köye Saldırdı: 23 Ölü
- Putin: Ab'nin Bölünmesi Gibi Bir Amacımız Yok
- Uyandığında Telefonunda Kendi Fotoğrafını Buldu: Ya Hayalet Ya Hırsız!
Bu Haberle İlgili Yorumlar