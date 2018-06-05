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Hükümet Kanadından Bahçeli'ye Bir Af Reddi Daha: Gündemimizde Yok

HÜKÜMET KANADINDAN BAHÇELİ'YE BİR AF REDDİ DAHA: GÜNDEMİMİZDE YOK

MHP Lideri Bahçeli'nin af ısrarına değinen Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "Gündemimizde af konusu yok. Pratik olarak da mümkün değil" dedi.

Tarih : 05 Haziran 2018, 15:20
Puan Ver : Hükümet Kanadından Bahçeli'ye Bir Af Reddi Daha: Gündemimizde Yok(10/10)6

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

BAHÇELİ'NİN AF ÇIKIŞI

MHP Lideri Bahçeli'nin af ısrarına değinen Kurtulmuş "Gündemimizde af konusu yok. AK Parti ve MHP'nin gündemleri farklı. MHP'nin kendi görüşleri, öncelikleri var. Pratik olarak da mümkün değil, seçime gidiliyor, parlamento kapanmış durumda" ifadesini kullandı.

Kurtulmuş'un açıklamalarından satırbaşları;

SEÇİM ANKETLERİ

Anket yapıyoruz. AK Parti ve Erdoğan'ın sıkıntısı yok. Bunu çok net söyleyebilirim. Sayın Cumhurbaşkanımız seçilecek, AK Parti de açık arayla mecliste lider parti olacak. Nabzı çok iyi tutmamız lazım. AK Parti anketleri süratli ve çok iyi bir şekilde kullanabilen bir parti.

BEDELLİ ASKERLİK

Bu şu anın konusu değil. Bunların hepsi seçimden sonra gündeme gelecek konular.

APOLET TARTIŞMASI

Sayın İnce bu konuda son derece yanlış ve rencide edici bir tutum takınmıştır. Komutanın alkışı bu kadar üstüne gidilecek bir konu değil. Bu konunun seçim meydanlarında malzeme haline getirildiğini görüyoruz. Afrin'de kahramanlıklarıyla sembol olmuş komutanı yıpratmaya çalışmak olmaz.

YÜKSEK ENFLASYON

Enflasyonun artmasının nedeni kurun yükselmesidir. Kurdaki yükselmeyle başlayan bir süreçten bahsediyoruz. Bu bir kur krizi değildir, bu kur operasyonudur. Kuru baskı altına alacak güce sahibiz. Bu bir kur krizi değildir.

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Kaynak: haberinburada



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