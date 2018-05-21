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HÜDAPAR Genel Başkanı, görevinden istifa etti!

HÜDAPAR GENEL BAŞKANI, GÖREVİNDEN İSTİFA ETTİ!

Hür Dava Partisi Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, görevinden istifa etti.

Tarih : 21 Mayıs 2018, 17:10
Puan Ver : Hüdapar Genel Başkanı, Görevinden İstifa Etti!(10/10)6

HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Diyarbakır'dan partisinin bağımsız adayı olmak için Parti Genel Başkanlığından istifa etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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