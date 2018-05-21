Hür Dava Partisi Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, görevinden istifa etti.

HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Diyarbakır'dan partisinin bağımsız adayı olmak için Parti Genel Başkanlığından istifa etti.

Kaynak: haberinburada