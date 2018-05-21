HÜDAPAR GENEL BAŞKANI, GÖREVİNDEN İSTİFA ETTİ!
Hür Dava Partisi Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, görevinden istifa etti.
HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Diyarbakır'dan partisinin bağımsız adayı olmak için Parti Genel Başkanlığından istifa etti.
Kaynak: haberinburada
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