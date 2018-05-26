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HÜDA-PAR'dan HDP'ye Barış Çağrısı: Aile Meselesidir, Barış Şerbeti İçmeye Hazırız

HÜDA-PAR'DAN HDP'YE BARIŞ ÇAĞRISI: AİLE MESELESİDİR, BARIŞ ŞERBETİ İÇMEYE HAZIRIZ

HÜDA-PAR sözcüsü Sait Şahin, katıldığı bir televizyon programında HDP'ye barış çağrısında bulunarak "Barış şerbeti içmeye hazırız" açıklamasında bulundu.

Tarih : 26 Mayıs 2018, 14:20
Puan Ver : Hüda-Par'dan Hdp'ye Barış Çağrısı: Aile Meselesidir, Barış Şerbeti İçmeye Hazırız(10/10)6

HÜDA-PAR sözcüsü Sait Şahin, ""6-8 Ekim olaylarının acısını gömmeye, HDP ile barış şerbeti içmeye hazırız. HDP, HÜDA-PAR meselesi aile meselesidir. Çatışmaların, düşmanlıkların devam etmesini biz doğru bulmuyoruz," diye konuştu.

"KÜRTLERDE BİR KARDEŞ BİZDEN, BİR KARDEŞ ONLARDANDIR"

KRT televizyonuna konuk olduğu programda, Çağlar Cilara'nın sorularını yanıtlayan Şahin, HÜDA-PAR ile HDP arasındaki ilişkileri normalleştirmenin zamanının geldiğini söyledi ve "Kürtlerde bir kardeş HDP'den, bir kardeş HÜDA-PAR'dandır. Biz aile meselesinden bahsediyoruz. HDP, HÜDA-PAR meselesi aile meselesidir. Aile içinin düzelmesi bu memleketin hayrınadır," ifadelerini kullandı.

"AİLE İÇİNİN DÜZELMESİ MEMLEKETİN HAYRINADIR"

Sait Şahin, "HDP velev ki geçmişte bize düşmanlık da yapmış olsa, halen sorunlu da olsa; zihniyet olarak, ideolojik olarak, yaklaşım olarak, pratik olarak sorunlu da görsek, biz yapmak adına, düzeltmek adına, normalleştirmek adına, toplumsal farklı kesimleri yakınlaştırmak adına müspet adılar atmaya çalışıyoruz. HDP'yi de bu bağlamda değerlendiriyoruz. Çoğunluğu, tabanları itibariyle Kürt olan iki partinin normalleşmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu yönde adılar attık. Çünkü toplumun, bölgenin sosyolojisini iyi okumak, göz önünde bulundurmak lazım. Kürtlerde bir kardeş HDP'den, bir kardeş HÜDA-PAR'dandır. Biz aile meselesinden bahsediyoruz. HDP, HÜDA-PAR meselesi aile meselesidir. Dolayısıyla sürgit sorunların, çatışmaların, düşmanlıkların devam etmesini çok doğru bulmuyoruz. Aile içinin düzelmesi bu memleketin hayrınadır," diye konuştu.

"İYİ NİYET GÖRÜRSEK 6-8 EKİM OLAYLARINI BİLE ÜSTÜNÜ ÇİZERİZ"

Bu noktada sunucu Cilara "HDP ile barışmak istiyorsunuz," dedi ve Şahin "Geçmişten bugüne kadar bizden kaynaklı yaşanmış herhangi bir düşmanlık yok. Diğer taraftan kaynaklı yaşanmış maalesef olumsuzluklar oldu. 6-8 Ekim olaylarını dahi çizecek kadar, biz yeter ki iyi niyet görelim, samimiyet görelim, halkımızın, toplumumuzun faydasını görelim biz acılarımızı yüreğimize gömmeye ve bunun üzerine barış şerbeti içmeye, diyalog şerbeti içmeye, normalleşme şerbeti içmeye hazırız. Bu kadar net söylüyorum.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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