HÜDA PAR, CUMHURBAŞKANI SEÇİMİNDE ERDOĞAN'I DESTEKLEYECEK
Hür Dava Partisi, Cumhurbaşkanı Seçimi'nde Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı aldı. Parti aldığı kararı basın açıklamasıyla duyuracak.
Hür Dava Partisinin (HÜDA PAR) Cumhurbaşkanı Seçimi'nde Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı aldı.
HÜDA PAR, ERDOĞAN'I DESTEKLEYECEĞİNİ AÇIKLADI
27. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimi'ne parti logosuyla girecek HÜDA PAR, parti yetkili organlarıyla ve üyeleriyle Cumhurbaşkanı Seçimi'nde destekleyecekleri ismi değerlendirdi.
Parti yetkililerinden edinilen bilgiye göre, son olarak Genel İdare Kurulunda yapılan değerlendirme sonucunda Cumhurbaşkanı Seçimi'nde AK Parti'nin adayı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı alındı.
BASIN TOPLANTISINDA AÇIKLANACAK
Kararı, HÜDA PAR Genel Başkan Vekili Mehmet Yavuz'un bugün İstanbul İl Başkanlığı'nda 14.30'da düzenleyeceği basın açıklamasıyla duyurması bekleniyor.
ESKİ GENEL BAŞKANLARINI DESTEKLEYECEKLER
24 Haziran'daki milletvekilliği seçimine ülke genelinde kendi logosu ve adaylarıyla katılacak HÜDA PAR, Diyarbakır'da eski genel başkanları Zekeriya Yapıcıoğlu'nu, Batman'da ise genel başkan yardımcısı ve aynı zamanda GİK üyesi Aydın Gök'ü bağımsız aday olarak destekleyecek.
Kaynak: haberinburada
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