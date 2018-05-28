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HÜDA PAR, Cumhurbaşkanı Seçiminde Erdoğan'ı Destekleyecek

HÜDA PAR, CUMHURBAŞKANI SEÇİMİNDE ERDOĞAN'I DESTEKLEYECEK

Hür Dava Partisi, Cumhurbaşkanı Seçimi'nde Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı aldı. Parti aldığı kararı basın açıklamasıyla duyuracak.

Tarih : 28 Mayıs 2018, 14:50
Puan Ver : Hüda Par, Cumhurbaşkanı Seçiminde Erdoğan'ı Destekleyecek(10/10)6

Hür Dava Partisinin (HÜDA PAR) Cumhurbaşkanı Seçimi'nde Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı aldı.

HÜDA PAR, ERDOĞAN'I DESTEKLEYECEĞİNİ AÇIKLADI

27. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimi'ne parti logosuyla girecek HÜDA PAR, parti yetkili organlarıyla ve üyeleriyle Cumhurbaşkanı Seçimi'nde destekleyecekleri ismi değerlendirdi.

Parti yetkililerinden edinilen bilgiye göre, son olarak Genel İdare Kurulunda yapılan değerlendirme sonucunda Cumhurbaşkanı Seçimi'nde AK Parti'nin adayı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı alındı.

BASIN TOPLANTISINDA AÇIKLANACAK

Kararı, HÜDA PAR Genel Başkan Vekili Mehmet Yavuz'un bugün İstanbul İl Başkanlığı'nda 14.30'da düzenleyeceği basın açıklamasıyla duyurması bekleniyor.

ESKİ GENEL BAŞKANLARINI DESTEKLEYECEKLER

24 Haziran'daki milletvekilliği seçimine ülke genelinde kendi logosu ve adaylarıyla katılacak HÜDA PAR, Diyarbakır'da eski genel başkanları Zekeriya Yapıcıoğlu'nu, Batman'da ise genel başkan yardımcısı ve aynı zamanda GİK üyesi Aydın Gök'ü bağımsız aday olarak destekleyecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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