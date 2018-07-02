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HSK, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcısı'nı görevden aldı

HSK, KIRIKKALE CUMHURİYET BAŞSAVCISI'NI GÖREVDEN ALDI

Hakimler ve Savcılar Kurulu, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcısı Erdoğan Bayrakdar'ı görevden alarak Ankara Cumhuriyet Savcılığına atadı.

Tarih : 02 Temmuz 2018, 17:10
Puan Ver : Hsk, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcısı'nı Görevden Aldı(8/10)4

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcısı Erdoğan Bayrakdar, Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından görevden alınarak Ankara Cumhuriyet Savcılığına atandı.

DAHA ÖNCE KIRIKKALE'YE ATANMIŞTI

Daha önce Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı görevindeyken Kırıkkale'nin Cumhuriyet Başsavcısı olan Erdoğan Bayrakdar, bu kez görevinden alınarak Ankara Cumhuriyet Savcılığına atandı.

FETÖ OPERASYONLARINI YÜRÜTMÜŞTÜ

15 Temmuz sonrasında Tokat Cumhuriyet Başsavcısı Erdoğan Bayraktar tarafından yürütülen soruşturmada, FETÖ'nün mülkiye yapılanması çökertilmiş, kaymakamlara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında kaymakam imamları tespit edilmişti.

Tokatta gösterdiği başarılı performans sonrasında HSK tarafından Kırıkkale Başsavcılığına atanan Erdoğan Bayraktar, FETÖ soruşturmalarındaki başarılı performansı nedeniyle Kırıkkale'ye Başsavcı olarak atanmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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