HSK, KIRIKKALE CUMHURİYET BAŞSAVCISI'NI GÖREVDEN ALDI
Hakimler ve Savcılar Kurulu, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcısı Erdoğan Bayrakdar'ı görevden alarak Ankara Cumhuriyet Savcılığına atadı.
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcısı Erdoğan Bayrakdar, Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından görevden alınarak Ankara Cumhuriyet Savcılığına atandı.
DAHA ÖNCE KIRIKKALE'YE ATANMIŞTI
Daha önce Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı görevindeyken Kırıkkale'nin Cumhuriyet Başsavcısı olan Erdoğan Bayrakdar, bu kez görevinden alınarak Ankara Cumhuriyet Savcılığına atandı.
FETÖ OPERASYONLARINI YÜRÜTMÜŞTÜ
15 Temmuz sonrasında Tokat Cumhuriyet Başsavcısı Erdoğan Bayraktar tarafından yürütülen soruşturmada, FETÖ'nün mülkiye yapılanması çökertilmiş, kaymakamlara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında kaymakam imamları tespit edilmişti.
Tokatta gösterdiği başarılı performans sonrasında HSK tarafından Kırıkkale Başsavcılığına atanan Erdoğan Bayraktar, FETÖ soruşturmalarındaki başarılı performansı nedeniyle Kırıkkale'ye Başsavcı olarak atanmıştı.
Kaynak: haberinburada
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