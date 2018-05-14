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HSBC, Bitcoin Teknolojisini Kullanarak İlk Ticari İşlemini Gerçekleştirdi

HSBC, BİTCOİN TEKNOLOJİSİNİ KULLANARAK İLK TİCARİ İŞLEMİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Bitcoin teknolojisini kullanan HSBC, dünyanın ticari olarak geçerli olan ilk finansal işlemini gerçekleştirdi.

Tarih : 14 Mayıs 2018, 18:10
Puan Ver : Hsbc, Bitcoin Teknolojisini Kullanarak İlk Ticari İşlemini Gerçekleştirdi(9/10)5

Dünyanın blok zinciri kullanılarak gerçekleştirilen ilk ticari işleminin ABD'li gıda ve tarım şirketi Cargill adına HSBC ve ING bankaları arasında yapıldığı açıklandı. Birleşik Krallık merkezli HSBC, ilk finansal blok zinciri işleminde Cargill için bir kredi mektubu işlendiğini duyurdu.

BANKACILIK İŞLEMLERİNE AVANTAJ SAĞLAYACAK

Blok zinciri teknolojisinin bankacılık sektörüne birçok avantaj sağlaması bekleniyor. Bu avantajlar arasında kredi mektuplarındaki ve diğer ödeme işlemlerindeki sahtecilik riskinin ve işlemlerin tamamlanması için gereken aşama sayısının düşürülmesi de sayılabilir.

MALİYETLERİ DÜŞÜRECEK

Birleşmiş Milletler tarafından yapılan bir araştırmaya göre, Asya-Pasifik bölgesindeki ticaret amaçlı tüm belgeleri elektronik ortama aktarmak, ihracat hızını yüzde 44 artırırken maliyetleri ise yüzde 31'e kadar düşürebilir. Blok zincirinin bu kağıtsız ticaret döneminin mimarisini oluşturacağı öngörülüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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