Hrant Dink cinayeti davasında tutuklu sanıklardan dönemin mülkiye müfettişi Şükrü Yıldız'ın tahliyesine karar verildi.

26. DURUŞMA BAŞLADI

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlileri ile ana dava hükümlülerinin de aralarında bulunduğu 9'u tutuklu, 10'u firari 85 sanığın yargılandığı davanın 26. duruşması başladı.

DİNK AİLESİNİ AVUKATLAR TEMSİL ETTİ

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklardan dönemin Trabzon İl Jandarma Komutanı Albay Ali Öz ile gazeteci Ercan Gün katıldı. 5 tutuksuz sanığın da hazır bulunduğu duruşmaya, kimi hükümlü veya sanıkların Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılımı sağlandı. Duruşmada, müdahil Dink ailesini ise avukatları temsil etti.

Kaynak: haberinburada