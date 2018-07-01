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Hollywood Yıldızları Dylan Mcdermott Ve Maggie Q, Bodrum'a Gelerek Halı Dokudu
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Hollywood Yıldızları Dylan McDermott ve Maggie Q, Bodrum'a Gelerek Halı Dokudu

HOLLYWOOD YILDIZLARI DYLAN MCDERMOTT VE MAGGİE Q, BODRUM'A GELEREK HALI DOKUDU

Dünyaca ünlü oyuncular Dylan McDermott ve Maggie Q, tatil için Muğla'nın Bodrum ilçesine gelerek Etrim köyünü gezip bir ara halı dokudu.

Tarih : 01 Temmuz 2018, 15:20
Puan Ver : Hollywood Yıldızları Dylan Mcdermott Ve Maggie Q, Bodrum'a Gelerek Halı Dokudu(6/10)2

Ünlü oyuncular Dylan McDermott ve Maggie Q, tatil için Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi. Bodrum'a hayran kalan ünlü Hollywood yıldızları, Etrim köyünde Türk halısı satın aldı.

HALI DOKUDU

Golden Globe ödüllü ünlü Amerikalı aktör Dylan McDermott ve nişanlısı ünlü model Maggie Q tatil için Bodrum'a geldi. Sabah köy kahvaltısı yapan ikili, ardından Etrim köyünü gezdi. Türk kültürüne hayran kalan Hollywood yıldızları İpek halı ve Türk halısı satın aldı. Maggie Q'nun halı tezgahının başına geçerek halı dokuduğu da öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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