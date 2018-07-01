Dünyaca ünlü oyuncular Dylan McDermott ve Maggie Q, tatil için Muğla'nın Bodrum ilçesine gelerek Etrim köyünü gezip bir ara halı dokudu.

Ünlü oyuncular Dylan McDermott ve Maggie Q, tatil için Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi. Bodrum'a hayran kalan ünlü Hollywood yıldızları, Etrim köyünde Türk halısı satın aldı.

HALI DOKUDU

Golden Globe ödüllü ünlü Amerikalı aktör Dylan McDermott ve nişanlısı ünlü model Maggie Q tatil için Bodrum'a geldi. Sabah köy kahvaltısı yapan ikili, ardından Etrim köyünü gezdi. Türk kültürüne hayran kalan Hollywood yıldızları İpek halı ve Türk halısı satın aldı. Maggie Q'nun halı tezgahının başına geçerek halı dokuduğu da öğrenildi.

Kaynak: haberinburada