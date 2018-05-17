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Hollandalı Aşırı Sağcı Wilders, Haddini Aştı! Peygamber Karikatür Yarışması Düzenliyor
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Hollandalı Aşırı Sağcı Wilders, Haddini Aştı! Peygamber Karikatür Yarışması Düzenliyor

HOLLANDALI AŞIRI SAĞCI WİLDERS, HADDİNİ AŞTI! PEYGAMBER KARİKATÜR YARIŞMASI DÜZENLİYOR

Hollandalı İslam düşmanı aşırı sağcı lider Wilders'dan provokatif bir hamle geldi. Ramazan'da müslümanların kutsalına saldıran Wilders, Hz. Muhammed'i konu alan bir karikatür yarışması düzenleyeceğini açıkladı.

Tarih : 17 Mayıs 2018, 18:30
Puan Ver : Hollandalı Aşırı Sağcı Wilders, Haddini Aştı! Peygamber Karikatür Yarışması Düzenliyor(7/10)3

Hollanda'da ana muhalefetteki aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders, parlamentoda, "Muhammed Peygamber karikatür yarışması" düzenleyeceğini açıkladı.

Aşırı sağcı lider, yarışmanın ifade özgürlüğüne yönelik baskılara bir tepki olarak düzenlendiğini söyledi.

BİRİNCİYE 5 BİN EURO ÖDÜL VERİLECEK

Yarışmada birinci olan karikatüre 5 bin euro, ikinciye ise, 2.500 euro ödül verilecek. Wilders ödül miktarının, adının açıklanmasını istemeyen "cömert bir bağışcı" tarafından ödeneceğini söyledi.

JÜRİ, SALDIRIYA UĞRAYAN KARİKATÜRİST

Yarışmanın jüri üyeliklerini Wilders ile 2105 yılında ABD'nin Texsas eyaletindeki Garland kentinde saldırıya uğrayan karikatür yarışmasında ödül alan Arnavut asıllı Bosch Fawstin yapacak.

Aşırı sağcı lider, karikatür yarışmasını, "Hollanda'da daha az Faslı" söylemi nedeniyle suçlu bulunduğu ancak ceza almadığı davanın temyiz duruşmasının başladığı Perşembe sabahı duyurdu.

"ÖZGÜR DÜŞÜNCE BASKI ALTINDA"

Wilders, ifade özgürlüğünü savunmak için "güçlü bir karşı ses" zamanının geldiğini belirterek, özgür düşüncenin giderek baskı altına alındığını savundu.

Aşırı sağcı lider, buna örnek olarak da savcılık tarafından hakkında yapılan temyiz başvurusu ile Hollanda hükümetinin Çarşamba günü açıkladığı nefret suçlarına daha fazla ceza verilmesini içeren önergeyi gösterdi.

Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders

GÜVENLİK GEREKÇESİYLE PARLAMENTODA DÜZENLEMEK İSTİYOR

PVV lideri, Muahmmed Peygamberi konu alan karikatür yarışmasını güvenlik gerekçesiyle parlamento binasında düzenlemek istiyor. Hollanda'da mecliste temsil edilen her parti, yılda bir kez mecliste resmi bir etkinlik düzenleyebiliyor.

Siyasi partiler bu günü genellikle üyelerle buluşma günü olarak değerlendiriyor. PVV'nin böyle bir geleneği yok. O nedenle aşırı sağcı parti, bu hakkını karikatür yarışması için kullanmak istiyor.

Wilders, etkinliğin tepki yaratacağı ve bazı riskleri beraberinde getireceğini düşünüyor. Bu nedenle parlamentonun en güvenli yer olduğunu savunuyor.

"Ancak en büyük tehlike ifade özgürlüğünün sınırlanması" diyen Wilders, yarışmanın kışkırtma amacıyla değil, düşünce özgürlüğünün altını çizmek amacıyla düzenlendiğini söyledi.

PARLAMENTO İZİN VERMEZSE BAŞKA YERDE DÜZENLEYECEK

Wilders, parlamentoda izin verilmemesi halinde, yarışmanın başka bir yerde yapılacağını vurguladı.

Arnavut asıllı çizer Bosch Fawstin, yarışmada jüri üyeliği teklifini kabul ettiği belirtildi.

Müslüman bir ailede doğan Fawstin, daha sonra ateizme yönelmiş.

SERGİYE SALDIRANLAR ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Gawstin'in ödül aldığı karikatür yarışmasına katılan çizgilerin Garland'da sergilendiği salona, silahlı iki kişi tarafından saldırı girişiminde bulunulmuştu. Wilders'in de katıldığı sergi açılışı sırasında saldırganlar, polis tarafından vurularak öldürülmüştü.

Wilders, yarışmanın herkese açık olduğunu ve Hıristiyanların en önemli dini bayramı olan Noel'den önce sonuçlanacağını açıkladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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