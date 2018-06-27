Hollanda Ekibi Ajax, Sırp Yıldızı Kadrosuna Kattı
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Hollanda ekibi Ajax, Sırp yıldızı kadrosuna kattı

HOLLANDA EKİBİ AJAX, SIRP YILDIZI KADROSUNA KATTI

Hollanda ekibi Ajax, İngiltere'nin Southampton ekibinden Sırp orta saha oyuncusu Dusan Tadic'i kadrosuna kattı.

Tarih : 27 Haziran 2018, 20:00
Puan Ver : Hollanda Ekibi Ajax, Sırp Yıldızı Kadrosuna Kattı(7/10)3

Ajax Kulübünden yapılan açıklamada, 29 yaşındaki Tadic ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Açıklamada, Southampton'a bonservis bedeli olarak 11,4 milyon avro ödendiği belirtildi.

DAHA ÖNCE HOLLANDA LİGİNDE FORMA GİYDİ

Sırbistan Milli Takımı adına 2018 FIFA Dünya Kupasında mücadele eden Tadic, Southampton'ın yanı sıra ülkesinde Vojvodina, Hollanda'da Groningen ve Twente formaları da giydi.

Tadic, 2014'ten bu yana görev yaptığı Southampton'da geçen sezon 41 maçta 7 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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