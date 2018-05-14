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Hizbullah, İsrail İşgali Altındaki Golan Tepeleri'ne Yapılan Saldırıyı Üstlendi
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Hizbullah, İsrail İşgali Altındaki Golan Tepeleri'ne Yapılan Saldırıyı Üstlendi

HİZBULLAH, İSRAİL İŞGALİ ALTINDAKİ GOLAN TEPELERİ'NE YAPILAN SALDIRIYI ÜSTLENDİ

Hizbullah lideri Nasrallah, İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'ne yönelik füze saldırısının İsrail'in Suriye'ye düzenlediği saldırılara karşılık olarak yapıldığını söyledi.

Tarih : 14 Mayıs 2018, 20:50
Puan Ver : Hizbullah, İsrail İşgali Altındaki Golan Tepeleri'ne Yapılan Saldırıyı Üstlendi(9/10)5

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, geçen hafta İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'ne yönelik füze saldırısının İsrail'in Suriye'ye yönelik gerçekleştirdiği saldırılara karşılık olduğunu söyledi.

SALDIRI SONRASI KRİZ "YENİ BİR EVREYE" GİRDİ

Nasrallah, saldırıda Golan Tepeleri'ne 55 füze gönderildiğini söylerken, söz konusu saldırının krizde 'yeni bir evreye' girildiği anlamına geldiğini söyledi.

İSRAİL, SALDIRIDAN İRAN'I SORUMLU TUTMUŞTU

Hizbullah lideri Nasrallah, İsrail'e yönelik saldırının Suriye ve müttefiklerinin İsrail'e karşı Suriye'yi korumak konusunda 'ulaşacakları seviyeyi' gösterdiğini belirtti.

İsrail ordusu geçen hafta Golan Tepeleri'ne yönelik saldırıyı Suriye'deki İran güçlerinin yaptığını iddia etmişti.

İSRAİL, 1967'DEN BERİ GOLAN TEPELERİ'Nİ İŞGAL ALTINDA TUTUYOR

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. İsrail ayrıca iç savaşın başladığı 2011'den bu yana zaman zaman Suriye ve Golan Tepeleri'nden, topraklarına roket atıldığını ileri sürerek, İran destekli Hizbullah güçlerine ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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