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Hırsızlık İçin Elini Genç Kızın Göğsüne Elini Sokan Kadın Videoda Yakayı Ele Verdi
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Hırsızlık İçin Elini Genç Kızın Göğsüne Elini Sokan Kadın Videoda Yakayı Ele Verdi

HIRSIZLIK İÇİN ELİNİ GENÇ KIZIN GÖĞSÜNE ELİNİ SOKAN KADIN VİDEODA YAKAYI ELE VERDİ

İngiltere'deki barda hırsızlık yapmak için ellerini fotoğraf çeken genç kızın göğüslerinden içeri sokan çiçekçi kadın, başka birinin çektiği video sayesinde tesadüfen yakayı ele verdi.

Tarih : 04 Haziran 2018, 14:20
Puan Ver : Hırsızlık İçin Elini Genç Kızın Göğsüne Elini Sokan Kadın Videoda Yakayı Ele Verdi(10/10)6

İngiltere'nin Middlesborough şehrinde yaşanan ilginç olayda, bir barda çiçek satan yaşlı kadının ellerini genç bir kızın göğsüne sokarak hırsızlık yapmaya çalıştığı anlar kameraya yakalandı.

HIRSIZLIK TAKTİĞİ

Abbie Morley isimli genç kız arkadaşlarının fotoğrafını çekerken dikkatinin dağınık olmasından faydalanarak ellerini tişörtünden içeri sokan ve genç kızın göğüslerinin arasından bir şeyler almaya çalışan çiçekçi kadın, o esnada kayıtta olan bir telefonun kamerasına yakalanmaktan kurtulamadı.

VİDEOYU İZLEYENE KADAR FARK ETMEDİ

Genç kız o esnada olayı fark etmediğini ancak daha sonra videoyu izlerken durumu görüp şoke olduğunu söyledi. Çiçekçi kadının para ya da cep telefonu aradığı ifade edilirken bunun sıkça kullanılan bir taktik olduğu açıklandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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