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Hırsızlar, şampiyonluk gecesini fırsat bilip lüks siteye girdi!

HIRSIZLAR, ŞAMPİYONLUK GECESİNİ FIRSAT BİLİP LÜKS SİTEYE GİRDİ!

İstanbul'da hırsızlar, Galatasaray'ın şampiyonluk gecesini fırsat bulup çalıntı lüks araçla geldikleri 10 katlı sitede suçüstü yakalandı. Polisle silahlı çatışmaya giren hırsızlardan biri yaralandı.

Tarih : 20 Mayıs 2018, 13:30
Puan Ver : Hırsızlar, Şampiyonluk Gecesini Fırsat Bilip Lüks Siteye Girdi!(7/10)3

İstanbul'un çeşitli ilçelerinden hırsızlık yaparak kayıplara karışan şüpheliler, Galatasaray'ın şampiyonluk gecesini fırsat bilip hırsızlık yaparken polis baskınına uğradı. Yakalanmamak için polisle çatışan şüphelilerden biri vurularak yakalandı.

ŞAMPİYONLUK KUTLAMALARINI FIRSAT BİLİP SİTEYE GİRDİLER

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çeşitli zamanlarda ev ve iş yerine girerek hırsızlık yapan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. Dün akşam Spor Toto Süper Ligi'nin şampiyonluk maçlarını fırsat bilerek Kadıköy Fenerbahçe Mahallesi'ne lüks otomobillerle gelen 4 şüpheli 10 katlı sitedeki bir daireye girerek hırsızlık yaptı.

MOTOSİKLET ÇALARKEN POLİS BASKINI YEDİLER

Çıkışta da bir motosikleti çalmaya çalışan şüphelilere Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ve Oto Hırsızlık Büro Amirliği'ne bağlı ekipler tarafından operasyon yapıldı.

BASKIN YAPAN POLİSLE ÇATIŞTILAR

Baskın sırasında hırsızlar ve polis ekipleri arasında silahlı çatışma yaşandı. Çatışma sonucu hırsızlardan biri yaralanırken diğer şüpheliler olay yerinden yaya olarak kaçtı. Hafif yaralının tedavisi için sağlık ekibi istendi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı şüpheli gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma sürüyor.

KULLANDIKLARI LÜKS ARACIN ÇALINTI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Olay yeri inceleme ekipleri hırsızların girdiği dairede ve geldikleri lüks otomobilde yaklaşık 3 saat süren delil araştırması yaptı. Yapılan araştırmada şüphelilerin geldikleri otomobillerin çalıntı olduğu ve otomobilin içerisinde de çok sayıda sahte plaka çıktığı öğrenildi.

BİR HIRSIZ YARALI OLARAK YAKALANDI

Apartman sakini Ahmet Çördük "Evdeyken silah sesleri duydum. Dışarıya çıktığımda bir aracının camlarının kırıldığını gördüm. Hatta bizim binada komşunun dairesine girmişler. Karmaşık bir durum vardı. Bir tane de yaralı vardı. O da hırsızdı. Polislerle hırsızlar arasında çatışma yaşanmış. Karşı binadan motosiklet çalmışlar ve geldikleri otomobiller çalıntıymış" dedi. Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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