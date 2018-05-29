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Hırsız, Çaldığı Cüzdanları Borcumu Bir Gün Öderim Diye Saklamış
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Hırsız, çaldığı cüzdanları Borcumu bir gün öderim diye saklamış

HIRSIZ, ÇALDIĞI CÜZDANLARI BORCUMU BİR GÜN ÖDERİM DİYE SAKLAMIŞ

Antalya'da sürücülerin cep telefonları ve cüzdanları art arda çalınınca polis inceleme başlattı. Yakalanan hırsızın, evinden çıkan cüzdanlar için "Çaldıklarımı bir gün geri öderim diye sakladım" dediği ortaya çıktı.

Tarih : 29 Mayıs 2018, 12:50
Puan Ver : Hırsız, Çaldığı Cüzdanları Borcumu Bir Gün Öderim Diye Saklamış(10/10)6

Antalya Meyve Sebze Toptancı Hali'ne meyve- sebze getirilen araçlardan cüzdan ve cep telefonu çaldığı belirlenen Ramazan Furat, tutuklandı. Evinde çok sayıda cüzdan bulunan Furat, Çaldığım cüzdanlardan aldığım parayı bir gün geri öderim, düşüncesiyle sakladım dedi.

CEP TELEFONU VE CÜZDANLAR ÇALININCA İNCELEME BAŞLATILDI

Kepez ilçesindeki Antalya Meyve Sebze Toptancı Hali'nde, araçlardan, sürücülere ait cep telefonu ile cüzdanların farklı tarihlerde çalınması üzerine Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

KAMERA KAYITLARINDAN SONRA HIRSIZ YAKALANDI

Güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan ekipler, hırsızlıkların Ramazan Furat tarafından gerçekleştirildiğini belirledi. Hırsızlıktan çok sayıda kaydı bulunan ve uyuşturucu madde bağımlısı olduğu tespit edilen Furat, polis operasyonuyla yakalandı.

ÇALDIĞI PARALARI BİR GÜN ÖDEMEK İÇİN KİMLİKLERİ SAKLAMIŞ

Furat'ın evinde yapılan aramada, araçlardan çaldığı belirlenen, içinde kimliklerin de bulunduğu cüzdanlar ele geçirildi. Sağlık kontrolü sonrası emniyete götürülen Furat, ilk ifadesinde, Çaldığım cüzdanlardan aldığım parayı bir gün geri öderim, düşüncesiyle sakladım dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ramazan Furat, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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