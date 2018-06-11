HİNDİSTAN'TA SAHTE VİDEOLAR CAN ALIYOR! WHATSAPP'TAKİ DEDİKODULAR NEDENİYLE İKİ KİŞİ LİNÇ EDİLDİ
Hindistan'da WhatsApp üzerinden hızla yayılan dedikodularda, yol sormak için duran iki kişinin çocuk kaçıranlar olduğu yayılınca iki adam linç edilerek öldürüldü.
Hindistan'da polis, iki kişinin daha WhatsApp üzerindeki çocuk kaçıranlar olduğu yönündeki dedikodular nedeniyle linç edilmesinin ardından 16 kişiyi tutukladı.
GEÇEN AY DEDİKODULAR YÜZÜNDEN 6 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ
inç edilen iki erkek, ülkenin kuzeydoğusundaki Assam eyaletinde ziyaret ettikleri bir köyde, büyük bir kalabalık tarafından dövülerek öldürüldü. Çocuk kaçırma dedikoduları Hindistan'da WhatsApp üzerinden yayılıyor ve geçen ay bu yüzden altı kişi ölmüştü.
Polis, sosyal medyada yayılan dedikoduları çürütmenin zor olduğunu söylüyor.
POLİS DEDİKODULAR KARŞISINDA ÇARESİZ
Polis yetkilisi Mukesh Agarwal BBC'ye yaptığı açıklamada "Dedikodular sosyal medyada yayılmaya başladığında, tamamen önüne geçmek zaman alıyor." dedi ve polisin dedikoduların yayılmasını önlemek için çeşitli sosyal medya platformlarını takip ettiğini ekledi.
LİNÇ EDİLENLER SANATÇIYDI
Son iki kurbanın, Assam eyaletinnin en büyük kenti Guwahati'de oturan ses mühendisi Nilotpal Das ve dijital sanatçı Abijeet Nath oldukları açıklandı.
Polis, yol sormak için köyde durdukları sırada saldırıya uğradığını belirtti.
YALVARDILAR AMA LİNÇE ENGEL OLAMADILAR
Saldırının sosyal medyada yayılan görüntülerinde bir adam kendisini öldürmemeleri için yalvarırken görülüyor.
Dün Guhawati'de ölümleri protesto etmek için eylem yapıldı.
ÜZERİNDE OYNANMIŞ VİDEOLAR SEBEP OLUYOR
Dedikoduların ne zaman ve nasıl yayıldığı bilinmiyor, ancak Hindistan'da bu tür linç vakaları sık sık görülüyor.
Bazı vakalarda, üzerinde oynanmış videolarda sokaktan kaçırılan çocuklar görülüyor ve bu durum da yerel halkın tanımadıkları veya bölgedeki dili konuşamayan herkesi hedef almalarına yol açıyor.
Kaynak: haberinburada
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