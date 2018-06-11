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Hindistan'ta Sahte Videolar Can Alıyor! WhatsApp'taki Dedikodular Nedeniyle İki Kişi Linç Edildi

HİNDİSTAN'TA SAHTE VİDEOLAR CAN ALIYOR! WHATSAPP'TAKİ DEDİKODULAR NEDENİYLE İKİ KİŞİ LİNÇ EDİLDİ

Hindistan'da WhatsApp üzerinden hızla yayılan dedikodularda, yol sormak için duran iki kişinin çocuk kaçıranlar olduğu yayılınca iki adam linç edilerek öldürüldü.

Tarih : 11 Haziran 2018, 20:30
Puan Ver : Hindistan'ta Sahte Videolar Can Alıyor! Whatsapp'taki Dedikodular Nedeniyle İki Kişi Linç Edildi(9/10)5

Hindistan'da polis, iki kişinin daha WhatsApp üzerindeki çocuk kaçıranlar olduğu yönündeki dedikodular nedeniyle linç edilmesinin ardından 16 kişiyi tutukladı.

GEÇEN AY DEDİKODULAR YÜZÜNDEN 6 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

inç edilen iki erkek, ülkenin kuzeydoğusundaki Assam eyaletinde ziyaret ettikleri bir köyde, büyük bir kalabalık tarafından dövülerek öldürüldü. Çocuk kaçırma dedikoduları Hindistan'da WhatsApp üzerinden yayılıyor ve geçen ay bu yüzden altı kişi ölmüştü.

Polis, sosyal medyada yayılan dedikoduları çürütmenin zor olduğunu söylüyor.

POLİS DEDİKODULAR KARŞISINDA ÇARESİZ

Polis yetkilisi Mukesh Agarwal BBC'ye yaptığı açıklamada "Dedikodular sosyal medyada yayılmaya başladığında, tamamen önüne geçmek zaman alıyor." dedi ve polisin dedikoduların yayılmasını önlemek için çeşitli sosyal medya platformlarını takip ettiğini ekledi.

LİNÇ EDİLENLER SANATÇIYDI

Son iki kurbanın, Assam eyaletinnin en büyük kenti Guwahati'de oturan ses mühendisi Nilotpal Das ve dijital sanatçı Abijeet Nath oldukları açıklandı.

Polis, yol sormak için köyde durdukları sırada saldırıya uğradığını belirtti.

YALVARDILAR AMA LİNÇE ENGEL OLAMADILAR

Saldırının sosyal medyada yayılan görüntülerinde bir adam kendisini öldürmemeleri için yalvarırken görülüyor.

Dün Guhawati'de ölümleri protesto etmek için eylem yapıldı.

ÜZERİNDE OYNANMIŞ VİDEOLAR SEBEP OLUYOR

Dedikoduların ne zaman ve nasıl yayıldığı bilinmiyor, ancak Hindistan'da bu tür linç vakaları sık sık görülüyor.

Bazı vakalarda, üzerinde oynanmış videolarda sokaktan kaçırılan çocuklar görülüyor ve bu durum da yerel halkın tanımadıkları veya bölgedeki dili konuşamayan herkesi hedef almalarına yol açıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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