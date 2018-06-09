Kraliçe Elizabeth'in 92. yaş günü nedeni ile kraliyet muhafızlarının düzenlediği geçit töreninde, şeyh olduğu belirtilen 22 yaşındaki asker Charanpreet Singh Lall, 1000 muhafız içinde geleneksel ayı postundan yapılmış şapka yerine dinini temsil eden türban giyen ilk asker oldu.

BRİTANYA TARİHİNDE TÜRBAN TAKAN İLK ASKER

Hindistanda doğduktan kısa bir süre sonra Britanya'ya taşınan asker, 2016 yılında orduya katıldı. Singh Lall, Britanya tarihinde türban takan ilk asker olmaktan gurur duyduğunu ve geçit töreninde tüm gözlerin üzerinde olacağını tahmin edebildiğini söyledi. Aile fertlerinin de kendisi ile gurur duyduğunu söyleyen asker, kendisini görenlerden takdir aldığını ifade etti.

Kaynak: haberinburada