HİNDİSTAN'DA ÖLEN KADININ CESEDİNİ HAYATA DÖNER UMUDUYLA 3 GÜN SAKLADILAR
Hindistan'da ölen bir kadını, annesi ve erkek kardeşinin, Allah'ın kendisine yeniden can vereceği umuduyla apartman dairesinde sakladığı bildirildi.
Andhra Pradeş eyaletine bağlı Jangareddygudem kasabasında, Aruna Jyoti adındaki kadının cesedi, annesi ve erkek kardeşi tarafından, yeniden hayata döner umuduyla üç gün boyunca apartman dairesinde saklandığı ortaya çıktı.
CESEDİN YANINDA YEMEK YİYİP UYUMUŞLAR
Etrafa yayılan kokudan şikayetçi olan apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine giden polis, daireye girdiğinde erkek kardeşinin, Jyoti'nin cesedi yanında yemek yediğini ve polise ablasının uyuduğunu söylediğini aktardı.
POLİS İKNA EDEMEDİ
Kadının cesediyle aynı evde günlük hayatlarına devam eden annesi ve kardeşinin akli dengesinin bozuk olduğundan şüphelenen polis, Jyoti'nin öldüğünü açıklamaya çalışsa da ailesi "Canını alan Allah, onu yeniden hayata döndürecektir" ifadesini kullandı.
Kaynak: haberinburada
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