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Hindistan'da Kum Fırtınası Devam Ediyor: 1 Ölü, 13 Yaralı

HİNDİSTAN'DA KUM FIRTINASI DEVAM EDİYOR: 1 ÖLÜ, 13 YARALI

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'e sabahın erken saatlerinde etkili olan kum fırtınasında 1 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

Tarih : 17 Mayıs 2018, 08:30
Puan Ver : Hindistan'da Kum Fırtınası Devam Ediyor: 1 Ölü, 13 Yaralı(9/10)5

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de sabahın erken saatlerinde görülen ve ülkenin pek çok bölgesini etkileyen kum fırtınasında 1 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

UYURKEN DUVAR ÜZERİNE ÇÖKTÜ

Polis, hayatını fırtınada kaybeden kişinin 18 yaşında ve Yeni Delhi'nin kuzeydoğusundaki Gokal Puri bölgesinden olduğunu bildirdi. Polis ayrıca, 18 yaşındaki gencin evinde uyurken duvarın üzerine çökmesi sonucunda hayatını kaybettiğini, ailesinden 4 kişinin ise hafif yaralandığını belirtti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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