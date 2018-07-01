HİNDİSTAN'DA KORKUNÇ TRAFİK KAZASI: 44 KİŞİ ÖLDÜ, SAYININ ARTMASINDAN KORKULUYOR
Hindistan'da yaşanan trafik kazasında 44 kişi hayatını kaybederken, arama kurtarma çalışmalarını yürüten ekipler ölü sayısının artmasından endişe ediyor.
Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde meydana gelen trafik kazasında 44 kişi hayatını kaybetti. 3 kişinin ise ağır yaralı olduğu açıklandı.
ÖLÜ SAYISI ARTABİLİR
Bhoan'dan Ramnagar'a giden otobüste yaklaşık 45 yolcu vardı. Polis ve Ulusal Afet Müdahale Gücü'nün katıldığı kurtarma operasyonunun devam ettiği ve ölü sayısının artmasından endişe edildiği açıklandı.
Başbakan Trivendra Singh Rawat, başsağlığı için öldürülenlerin ailesine başsağlığı diledi.
Kaynak: haberinburada
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