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Hindistan'da Korkunç Trafik Kazası: 44 Kişi Öldü, Sayının Artmasından Korkuluyor
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Hindistan'da Korkunç Trafik Kazası: 44 Kişi Öldü, Sayının Artmasından Korkuluyor

HİNDİSTAN'DA KORKUNÇ TRAFİK KAZASI: 44 KİŞİ ÖLDÜ, SAYININ ARTMASINDAN KORKULUYOR

Hindistan'da yaşanan trafik kazasında 44 kişi hayatını kaybederken, arama kurtarma çalışmalarını yürüten ekipler ölü sayısının artmasından endişe ediyor.

Tarih : 01 Temmuz 2018, 22:20
Puan Ver : Hindistan'da Korkunç Trafik Kazası: 44 Kişi Öldü, Sayının Artmasından Korkuluyor(7/10)3

Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde meydana gelen trafik kazasında 44 kişi hayatını kaybetti. 3 kişinin ise ağır yaralı olduğu açıklandı.

ÖLÜ SAYISI ARTABİLİR

Bhoan'dan Ramnagar'a giden otobüste yaklaşık 45 yolcu vardı. Polis ve Ulusal Afet Müdahale Gücü'nün katıldığı kurtarma operasyonunun devam ettiği ve ölü sayısının artmasından endişe edildiği açıklandı.

Başbakan Trivendra Singh Rawat, başsağlığı için öldürülenlerin ailesine başsağlığı diledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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