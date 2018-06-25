Son Paylaşımını Dün Gece Yapan Meral Akşener'den Haber Alınamıyor
Ronaldo Cama Çıktı, İran Taraftarından Bakın Ne İstedi
Abd Dışişleri Bakanı Pompeo: Putin Ve Trump, Bolton'un Moskova Ziyaretinden Sonra Görüşebilir
Muharrem İnce, Aldığı Oyla Çok Övündü Ama Ekmeleddin İhsanoğlu'nun Çok Gerisinde Kaldı
İzmir'de Chp'nin Oyları Eridi, Oyunu Artıran Tek Parti Hdp Oldu
Bütün Gözler 'mhp Barajı Geçsin Anırırım' Diyen İsme Çevrildi
İyi Parti İlçe Başkanı Ağabeyinin Cenazesini Almaya Giderken Öldürüldü
Ünlü Oyuncu Demet Akbağ Seçim Tahmininde Hüsrana Uğradı
Çin Kulübü İspanyol Golcü Negredo İçin 7 Milyon Euroyu Gözden Çıkardı
Hindistan'da 5 Kadını Ormana Kaçırıp Topluca Tecavüz Ettiler!
İnce, Basın Açıklamasına Katılan Trt Ekibini Salondan Attı
Antalya'da İlk Konserini Veren Rito Ora, Performansıyla Göz Kamaştırdı
'ince Bana Mesaj Attı' Diyen Küçükkaya'yı Yerin Dibine Soktu
Muharrem İnce, Chp Genel Merkezi'nde Açıklama Yapıyor
Fransız Temsilcisi Monaco, Josef De Souza'nın Peşinde
Beşiktaş, Domagoj Vida'nın Fiyatını Belirledi
İngiliz Gazetesi Sonucu Kabullenemedi, Nazi Almanyası Göndermesi Yaptı
Almanlar, Beşiktaş'ın Transferini Açıkladı
En Büyük Hüsranı O Yaşadı, Topladığı İmza Kadar Oy Alamadı
Seçimin Ardından Altın Düşüşe Geçti!

Hindistan'da 5 Kadını Ormana Kaçırıp Topluca Tecavüz Ettiler!

HİNDİSTAN'DA 5 KADINI ORMANA KAÇIRIP TOPLUCA TECAVÜZ ETTİLER!

Hindistan polisi, ülkenin doğusundaki Jharkhand eyaletinde insan kaçakçılığını protesto için sokak gösterisi yapan beş kadının kaçırılarak tecavüze uğradığını açıkladı.

Tarih : 25 Haziran 2018, 13:20
Puan Ver : Hindistan'da 5 Kadını Ormana Kaçırıp Topluca Tecavüz Ettiler!(9/10)5

Jharkhand polisinden üst düzey bir yetkilinin BBC'ye yaptığı açıklamaya göre, insan kaçakçılığına dikkat çekmek için Khunti bölgesinde gösteri yapan, bir sivil toplum kuruluşunda görevli kadınlar sonrasında bir okulda toplandı.

ORMANLIK ALANDA TOPLU TECAVÜZE UĞRADILAR

Okula gelen bazı silahlı kişiler kadınlardan beşini kaçırdı. Ormanlık bir alana götürülen kadınların toplu tecavüze uğradığı bildirildi.

Polis kadınların şimdi testler için hastanede olduğunu açıkladı.

"TECAVÜZ ZANLILARI BİR AŞİRETİN ÜYESİ OLABİLİR"

Yetkililer, tecavüz zanlılarının "yabancıların" bölgelerine gelmesini istemeyen bir aşiretin üyeleri olabileceğini söylüyor.

Bölgenin girişinde yabancı ziyaretçileri uyaran levhalar var.

Hindistan'da bir tıp fakültesi öğrencisinin tecavüze uğrayıp otobüsten atıldığı 2012 yılından bu yana cinsel saldırılar medyaya daha fazla yansımaya başladı.

8 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞUNA TOPLU TECAVÜZ İNFİALE NEDEN OLMUŞTU

Keşmir'de Nisan'da sekiz yaşındaki Müslüman bir kız çocuğunun toplu tecavüze uğradıktan sonra işkence edilerek öldürülmesi ülkede infiale yol açmıştı. Olayla ilgili olarak sekiz Hindu gözaltına alındı.

MAYIS AYINDA 3 KIZ ÇOCUĞU TECAVÜZE UĞRAYIP YAKILMIŞTI

Jharkhand eyaletinde de Mayıs'ta üç kız çocuğu tecavüze uğradıktan sonra diri diri yakılmıştı.

Hindistan'da 2016'da polis kayıtlarına 40 bin tecavüz vakası geçti. Ancak çok sayıda tecavüzün, mağdurların çevreden baskı göreceği korkusuyla gizli kaldığı belirtiliyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Hindistan  Da  5  Kadını  Ormana  Kaçırıp  Topluca  Tecavüz  Ettiler    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER