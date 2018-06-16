Dünya Kupasında Portekiz ile 3-3 berabere kalan İspanya Milli Takımı'nda teknik direktör maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"CRISTIANO GİBİ VARSA..."



Ronaldo'nun hat-trick yapmasına dikkat çeken Hierro, "Takımdan çok memnunum. Cristiano gibi biri sahadaysa böyle şeyler olabilir. Takımın ortaya koyduğu oyun gayet iyiydi. Diego Costa'dan da memnun kaldım" ifadelerini kullandı.

DE GEA'YA DESTEK

İspanya'da takımının ilk iki golünü atan Diego Costa ise David De Gea'ya destekte bulundu. Costa, "De Gea bir maçta iyi performans göstermedi diye ondan şüphe duymayacağız. Biz bir aileyiz ve birbirimize destek olmalıyız. Bugün benim için işler iyi gitti ancak yarın farklı olabilir. Futbol böyle bir oyun" dedi.

Kaynak: haberinburada