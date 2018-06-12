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Heyecanlı Taraftar, Selfie Çekmek İsterken Az Kalsın Salah'ı Sakatladı
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Heyecanlı taraftar, selfie çekmek isterken az kalsın Salah'ı sakatladı

HEYECANLI TARAFTAR, SELFİE ÇEKMEK İSTERKEN AZ KALSIN SALAH'I SAKATLADI

Şampiyonlar Ligi finalinde Sergio Ramos'un müdahalesi ile yere düşerek omuzundan sakatlanan Salah, bir taraftarın selfie çekmek için elini omzuna atmasıyla az kalsın yeniden sakatlanıyordu.

Tarih : 12 Haziran 2018, 21:10
Puan Ver : Heyecanlı Taraftar, Selfie Çekmek İsterken Az Kalsın Salah'ı Sakatladı(9/10)5

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid ile Liverpool2un karşı karşıya geldiği maçta, İspanyol stoper Sergio Ramos'un müdahalesi ile yerde kalan ve omzundan sakatlanan Salah, Mısırlı bir taraftarın selfie çekinmek için elini omzuna atmasıyla az kalsın yeniden sakatlanıyordu.

TAKIM DOKTORU HEMEN ENGEL OLDU

Otobüsten inen yıldız futbolcu, Mısır taraftarının selfie çekinme isteğini kırmadı. Genç taraftar o anın verdiği heyecanla elini Salah'ın sakat olan omzuna atınca, takım doktoru olaya hemen müdahale etti.

Elini Salah'ın omzundan çeken taraftar Selfie'sini çektikten sonra yıldız futbolcu hemen oradan uzaklaştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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