HERKES ŞAKA SANIYORDU AMA YENİ İŞİNİ FOTOĞRAF PAYLAŞARAK DUYURDU
Tesla, SpaceX gibi dünyaca ünlü şirketlerin sahibi Elon Musk şekerleme işine girdi. Musk, kişisel fotoğraf paylaşım platformu Instagram`da şekerlemenin görselini paylaştı.
Tesla, SpaceX gibi dünyaca ünlü şirketlerin sahibi Elon Musk şekerleme işine girdi. Daha önce şekerleme işine gireceğini sosyal medyadan duyuran Musk, ilk şekerleme görselini yine aynı platformadan paylaştı.
PAYLAŞIMI YARIM MİLYON BEĞENİ ALDI
Musk'ın paylaşımı yarım milyon beğeni alırken görselin altına da yorum üstüne yorum yağdı.
Musk daha öncesinde de Boring Company şirketine fon sağlamak için alev silahı ve şapka satarak büyük bir gelir elde etmişti.
Tesla, geçtiğimiz günlerde finansal olarak en kötü dönemini yaşadığını açıklamıştı, SpaceX içinde durumlar pek iç açıcı değil. Ancak finansal işlerde farklı fikirleriyle öne çıkan Elon Musk, yine ilginç bir yöntem deneyeceğe benziyor.
Kaynak: haberinburada
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