Bilecik'in Osmaneli ilçesinde vatandaşlar, her yıl 6 Mayıs'ta kayadan damlayarak akan suyu içmek için Hıdırellez etkinlikleri kapsamında bölgeye yoğun ilgi gösterdi.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, her yıl sadece 6 Mayıs'ta Sarıkız mevkisindeki kayadan sızarak akan ve şifalı olduğuna inanılan sudan içmek ve vücutlarına sürmek isteyen vatandaşlar, Hıdırellez etkinlikleri kapsamında bölgeye yoğun ilgi gösterdi.

RİVAYET OSMANLIDAN ÖNCESİNE DAYANIYOR

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, rivayete göre, Osmanlı Devleti kurulmadan önce bölgede yaşayan bir beyin kızı olan ve bir çatışmada ölen Sarıkız'ın yattığı ve orada bulunan bir kayadan akan suyun da Sarıkız'ın gözyaşları olduğuna inanılıyor.

DAĞDAKİ BİR KAYADAN DAMLA DAMLA AKAN SU ŞİFALI SAYILIYOR

İlçe merkezine 4 kilometre mesafedeki Sarıkız mevkisinde damla damla akan ve şifalı olduğuna inanılan sudan içmek isteyenler sıraya giriyor. Burada toplanan vatandaşlardan bazıları, kayadan damla damla akan suyu şişelere doldururken, bir kısmı da oluşan çamurdan vücutlarına sürüyor ve dilek tutuyor.

BEKARLAR KISMET BULMAK İÇİN GELİP İÇİYOR

Sarıkız'ı genç erkek ve kızlar kısmet, hastalar da şifa bulmak için ziyaret ederken ayrıca bölgeden toplanan çiçekler de kent merkezinde evlerin kapılarına bırakılıyor.

"HER HIDIRELLEZ GELİP SUYU YÜZÜMÜZE SÜRÜYORUZ"

Kocaeli'den gelen Emine Pektaş, yüzyıllardır 6 Mayıs sabahı insanların ağlayan sarıkız olarak bilinen yere geldiğini belirterek, "Merakım vardı, bu sene de Osmaneli'de olduğum için uğramak istedim." dedi.

Ziyaretçilerden Merve Ergün ise "Her Hıdrellez'de geliyoruz. Burada su akıyor, dilekte bulunuyoruz. Suyu yüzümüze şifa niyetine sürüyoruz." ifadesini kullandı.

Osmaneli ilçesinden Zeki Fırat da Sarıkız'ın gözyaşlarının ancak bu saatte aktığına inandıklarını ve bu nedenle sabah erken saatte geldiklerini söyledi.

Osmaneli'den Ünsa Özet, geçmiş yıllarda bölgede ateş yakıldığını ve daha çok ilginin olduğunu dile getirerek, "Sabaha kadar Sarıkız'ın ağlamasını beklerdik. Gençler daha çok ilgi gösterirdi o zamanlar." görüşünü aktardı.

"SARIKIZ VE SARI SU RİVAYETİ"

Rivayete göre, Sarıkız, Osmanlı Devleti kurulmadan önce bölgede yaşayan bir beyin kızıdır. Bir çatışma sırasında Sarıkız'ın yönettiği birlik yenik düşer. Yaralanarak ölen Sarıkız'ı, babası bugün suyun çıktığı mevkide gömer.

Sarıkız'ın, suyun çıktığı yerde yattığına, akan suyun da Sarıkız'ın gözyaşı olduğuna inanılıyor. Sarı su, sadece mayıs ayında bir gün, genellikle de ilk haftasında damla damla akıyor.

Buraya genellikle kısmet arayan bekar kız ve erkeklerin yanı sıra şifa arayan hastalar geliyor. Suyun çıkmasıyla oluşan ve alna sürülen çamurun baş ağrısını giderdiğine ve uğur getirdiğine inanılıyor.

Kaynak: haberinburada