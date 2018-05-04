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Her yerde aranıyordu, kayıp gencin cesedi Porsuk Çayı'nda bulundu

HER YERDE ARANIYORDU, KAYIP GENCİN CESEDİ PORSUK ÇAYI'NDA BULUNDU

Eskişehir'de dün ''okula gidiyorum'' diyerek evden ayrılan ve bir daha haber alınamayan gencin Porsuk Çayı'nda cesedine ulaşıldı.

Tarih : 04 Mayıs 2018, 14:40
Puan Ver : Her Yerde Aranıyordu, Kayıp Gencin Cesedi Porsuk Çayı'nda Bulundu(8/10)4

Eskişehir'de dün 'okula gidiyorum' diyerek evden ayrılan ve bir daha haber alınamayan Yavuz Demir isimli genç çocuğun Porsuk Çayında cesedine ulaşıldı.

"OKULA GİDİYORUM" DİYEREK EVDEN AYRILDI

Eskişehir Sazova Mahallesinde yaşayan Yavuz Demir, dün 'okula gidiyorum' diyerek evden ayrıldı. Kendisinden bir daha haber alamayan 16 yaşındaki gencin ailesi durumu polis ekiplerine bildirdi.

PORSUK ÇAYINDA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Ekipler, son görüldüğü alanlarda yaptığı aramada, Demir'e ait okul çantasını buldu. Çocuğun Porsuk Çayına düşmüş olabileceği ihtimalini göz önünde bulunduran ekipler, hemen alandaki suyun seviyesini indirmek için bentleri kapadı. AFAD, DAK, AKUT ve İtfaiye ekipleri, gece geç saatlere kadar arama çalışmalarını sürdürdü. Sabah saatlerinde devam eden aramalarda, Yavuz Demir'in cansız bedenine ulaşıldı.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Öte yandan gencin cesedinin bulunmasının ardından olay yerinde bulunan ailesi ve yakınları sinir krizleri geçirdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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