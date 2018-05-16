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Her şey hazır, Erdoğan bekleniyor! Ramazan'da bir ilk yaşanabilir

HER ŞEY HAZIR, ERDOĞAN BEKLENİYOR! RAMAZAN'DA BİR İLK YAŞANABİLİR

Ramazan ayında İstanbul Yeni Havalimanı'nda iftar yapacağı öğrenilen Erdoğan, uçakla gelerek bir ilki gerçekleştirebilir.

Tarih : 16 Mayıs 2018, 11:00
Puan Ver : Her Şey Hazır, Erdoğan Bekleniyor! Ramazan'da Bir İlk Yaşanabilir(10/10)6

Yüzde 85'i tamamlanan İstanbul Yeni Havalimanı'nda ramazanda bir ilk gerçekleşebilir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, geçen yıllarda olduğu gibi İstanbul Yeni Havalimanı işçileri ile iftarda bir araya gelmesi bekleniyor. Daha önce de İstanbul Yeni Havalimanı Merkez Şantiyesi'nde işçilerle iftarda buluşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu kez uçakla gelebileceği konuşulmaya başlandı. Beklentiler gerçekleşirse Erdoğan'ın uçağı, İstanbul Yeni Havalimanı'na ilk teker koyan uçak olacak.

PİST IŞIKLANDIRILDI

İlk etabı 29 Ekim'de açılacak olan İstanbul Yeni Havalimanı'nın, ramazan ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı iftarda konuk edeceği öğrenildi. Daha önce de havalimanı işçileri ile iftar yapan Erdoğan'ın bu kez uçakla geleceği konuşuluyor. Havalimanın işletmesini yürüten İGA da, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan uçakla gelecekmiş gibi' hazırlıklarını sürdürüyor. Erdoğan'ın uçakla gelmesi halinde, havalimanına inen ilk uçak Cumhurbaşkanı'nın uçağı olacak. Yeni havalimanının pisti bir süre önce ışıklandırılmış, tüm testlerden geçirilerek hazır hale getirilmişti.

İGA DA UÇAKLA GELECEKMİŞ GİBİ HAZIRLIK YAPIYOR

Habertürk'ün edindiği bilgilere göre, İstanbul Yeni Havalimanı'nın işletmesini yürüten İGA 'Cumhurbaşkanı Erdoğan uçakla gelecekmiş gibi' hazırlık yapıyor. Daha önce 3 bin 750 metre uzunluğunda, 60 metre enindeki ilk pistin ışıklandırması da yapılmıştı.Tüm testlerin de başarıyla yapıldığı havalimanın ilk pisti inişe uygun hale getirilmişti. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da, "İlk iniş için Sayın Cumhurbaşkanımıza davetimizi ilettik. Üçüncü havaalanı pistimizi hazır hale getirmek önemliydi" demişti. İstanbul Yeni Havalimanı inşaatında çalışan sayısı ise 36 bine ulaştı. (HABERTÜRK)

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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