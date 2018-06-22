HER GÜN KÖPEĞİNİN İDRARINI İÇİYOR: CİLDİME ÇOK İYİ GELİYOR!
ABD'li kadın, cildini pürüzsüz hale getirdiğini ve depresyona iyi geldiğini iddia ederek köpeğinin idrarını içtiği videoyu internete yükledi.
Köpek idrarının sivilcelerinin yok olmasını sağladığını iddia eden ABD'li kadın, insanlar hep bana makyaj kullanmadan nasıl bu kadar pürüzsüz bir cilde sahip olduğumu soruyorlar deyip elindeki plastik bardak ile köpeğinin idrarını içti. İsmini açıklamayan kadının videosu sosyal medyada tepki çekti.
KANSERE DE İYİ GELDİĞİNİ İDDİA ETTİ
Genç kadın, köpeğinin idrarını içmeye başlamadan önce sürekli depresyonda olduğunu ve yüzünün sivilcelerle dolu olduğu iddia etti. Kadın ayrıca köpek sidiğinin kanseri önlediğini de söyledi.
UZMANLAR UYARDI
Uzmanlar ise köpeklerin ve diğer hayvanların idrarında zararlı maddeler olduğunu söyleyip insanları bu konu da uyardı.
Kaynak: haberinburada
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