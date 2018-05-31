HER DAİREYE BİR OTOPARK KARARI 6 AY ERTELENDİ
1 Haziran'da uygulamaya girmesi planlanan, apartmanlarda her daireye bir otopark zorunluluğu 1 Ocak 2019'da ertelendi. İlgili yönetmelik Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.
Yeni otopark yönetmeliğinin yürürlük tarihi 6 ay uzatılarak 1 Ocak 2019 olarak belirlendi. Yeni yönetmelik her bir daireye bir otopark zorunluluğu getirirken, zeminin altında kalmak kaydıyla yan ve arka bahçelerin tamamının altı, ön bahçenin de yola 3 metre mesafe kalana kadar altı tamamen otopark yapılabilir hale getirilebilecek.
HER DAİREYE BİR OTOPARK
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yerleşim yerlerinde araçların yol açtığı park ve trafik sorunlarının çözümü için otoparklarda yeni düzenlemeye gidilerek binalardaki her konut için bir otopark alanı ayrılması zorunluluğu getirilmişti. Eski yönetmelikte yer alan her üç daireye bir otopark zorunluluğu, her bir daireye bir otopark alanı ayrılması şeklinde revize edilmişti.
OKULLARIN ZEMİN KATINA DA AÇILABİLECEK
Bakanlık; "Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim tesis alanları hariç," ibaresini, "Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim tesis alanlarındaki projeler için düzenleme ve onaylar Milli Eğitim Bakanlığına ait olmak üzere" şeklinde güncelledi. Yönetmelikte yapılan bu değişiklikle okulların zemin altına otopark yapılabilmesinin önü açıldı.
Otopark yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmeliğin tam metni şöyle;
MADDE 1 - 22/2/2018 tarihli ve 30340 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Otopark Yönetmeliğinin 6 ncımaddesinin dördüncü fıkrasının birinci cümlesinde yer alan "Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim tesis alanları hariç," ibaresi "Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim tesis alanlarındaki projeler için düzenleme ve onaylar Milli Eğitim Bakanlığına ait olmak üzere" şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinde yer alan "1/6/2018" ibaresi "1/1/2019" şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 3 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 - Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.
Kaynak: haberinburada
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