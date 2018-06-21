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HEPSİ AYNI AİLEDEN! TABUTLARI YAN YANA DİZİLDİ


Hepsi aynı aileden! Tabutları yan yana dizildi
Tarih : 21 Haziran 2018, 18:00
Puan Ver : Hepsi Aynı Aileden! Tabutları Yan Yana Dizildi(8/10)4

Erzurum'daki bir yakınlarının cenazesinden Bursa'ya dönerken Eskişehir'in Sivrihisar ilçesi yakınlarında meydana gelen kazada yaşamını yitiren aynı aileden 5 kişi, gözyaşları arasında toprağa verildi.

CENAZE DÖNÜŞÜ KORKUNÇ KAZA

Kaza, dün sabah saatlerinde Sivrihisar-Eskişehir karayolunun 26'ncı kilometresindeki Kaymaz Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Erzurum'daki bir yakınlarının cenazesine katıldıktan sonra Bursa'ya dönmek için yola çıkan ailenin içerisinde bulunduğu avukat Mustafa Canpolat yönetimindeki 25 HD 441 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkıp önce refüjdeki demir bariyerlere, ardından da menfeze çarpıp devrildi.

AYNI AİLEDEN 5 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Kazada, sürücü Canpolat'ın babası Erdal (66) annesi Ayşe (64), amcası Dursun (63) yengesi Hatice İkbal (44) ve yeğeni Merve Canpolat (11) yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan avukat Canpolat ve yeğeni Tuğba Canpolat ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

EFKAN ALA DA CENAZEYE KATILDI

​Kazada ölen 5 kişinin cenazeleri, otopsilerinin tamamlanmasının ardından Bursa'nın İnegöl ilçesine getirildi. Ölenler için Kemalpaşa Mahallesi Hacı Lütfullah Camii'nde öğlende tören düzenlendi. Cenazeye, İçişleri Eski Bakanı ve AK Parti milletvekili adayı Efkan Ala, Bursa Valisi İzzettin Küçük, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ile çok sayıda vatandaş katıldı.

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından ölen 5 kişi, Mahmudiye Mezarlığı'na götürülerek gözyaşları arasında toprağa verildi.

Cenazeden yürek yakan kareler;

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Kaynak: haberinburada



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