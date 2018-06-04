Hamile kadın ile hemşireler arasında yaşanan "Serum çıkarma" ve "Ben mi hamile bıraktım" kavgası mahkemede bitti. Hakim iki tarafa da ceza verdi.

İstanbul Bağcılar'da hamile kadın rahatsızlanınca hastaneye geldi. Burada kendine serum takıldı. Serum bitince hemşirelerden çıkarmasını istedi. Bu sırada tartışmalar yaşandı ve hemşireler "Seni ben mi hamile bıraktım, git şikayet et" karşılığını verdi. Tartışma mahkemede bitti ve hakim iki tarafa da ceza verdi.

ÇIKARILMAYAN SERUM YÜZÜNDEN KAVGA ÇIKTI

İstanbul Bağcılar Devlet Hastanesi'ne giden hamile Tuba C.'yi muayene eden doktor kan tahlili istedi, ardından serum tedavisi verdi.

İddiaya göre hamile kadına takılan serum bittiği halde kolundan çıkartmayan hemşire Hatice K., "Seni ben mi hamile bıraktım, git şikayet et" diye azarladı.

SAVCI İKİ TARAF İÇİNDE CEZA İSTEDİ

Tuba C., itilip kakıldığını ileri sürdüğü hemşireler Hatice K. ve Sinem Ü.'den şikayetçi oldu. Hemşireler ise Tuba C.'nin kendilerine hakaret ettiğini söyledi. Savcı, her iki tarafın cezalandırılmasını istedi.

HAPİS VE PARA CEZASI KESİLDİ

Asliye Ceza Mahkemesi Tuba C.'yi kamu görevlilerine hakaret ve basit yaralamadan 3 ay 10 gün hapis ve 240 TL adli para cezasına, Hatice K. ve Sinem Ü.'yi de kasten basit yaralama suçundan 1000 TL adli para cezasına çarptırdı. Hükmün açıklanması geriye bırakıldı. Kaynak: Sabah

Kaynak: haberinburada