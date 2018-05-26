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HDP'ye miting izni veren Almanya'ya Erdoğan'dan ilk yanıt

HDP'YE MİTİNG İZNİ VEREN ALMANYA'YA ERDOĞAN'DAN İLK YANIT

Son Dakika! AK Parti'ye izin vermeyip HDP'ye miting izni veren Almanya'ya Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk yanıtı verdi. Erzurum mitinginde konuşan Erdoğan "Bosna'da yaptığımız miting size yeter" dedi.

Tarih : 26 Mayıs 2018, 15:40
Puan Ver : Hdp'ye Miting İzni Veren Almanya'ya Erdoğan'dan İlk Yanıt(9/10)5

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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