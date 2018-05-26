HDP'YE MİTİNG İZNİ VEREN ALMANYA'YA ERDOĞAN'DAN İLK YANIT
Son Dakika! AK Parti'ye izin vermeyip HDP'ye miting izni veren Almanya'ya Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk yanıtı verdi. Erzurum mitinginde konuşan Erdoğan "Bosna'da yaptığımız miting size yeter" dedi.
Kaynak: haberinburada
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