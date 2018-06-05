HDP Diyarbakır'da KHK ile hemşirelik görevinden ihraç edilen Saliha Aydeniz'i 2. sıradan aday gösterdi. Ama Aydeniz'in teröristleri tedavi ettirdiği iddiası ile 22,5 yılla yargılandığı ortaya çıktı.

HDP'nin Diyarbakır milletvekili adaylarından, Kanun Hükmünde Kararname ile hemşirelik görevinden ihraç edilen Salihe Aydeniz, "Silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Aydeniz için hazırlanan iddianamede, 3 yıl önce Tunceli'nin Pülümür ilçesinde yaralanan teröristleri Diyarbakır'da özel bir hastanede tedavi ettirdiği belirtiliyor.

2. SIRA ADAYI HAKKINDA 22,5 YIL HAPİS İSTENİYOR

HDP'nin 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Diyarbakır'dan ikinci sıra adayı Aydeniz hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan dava, 10. Ağır Ceza Mahkemesinde devam ediyor.

Söz konusu iddianamede, Aydeniz'in terör örgütü PKK'nın sözde "yasama organı" konumunda olan Demokratik Toplum Kongresi'nin daimi meclis üyesi olarak faaliyet yürüttüğü, sosyal alan merkezine bağlı sağlık komisyonu üyesi olarak görev yaptığının anlaşıldığı vurgulanıyor.

Saliha Aydeniz 22,5 yıl hapis istemi ile yargılanıyor

YARALI TERÖRİSTLERİN TEDAVİSİNE YARDIM ETTİĞİ İDDİA EDİLİYOR

İddianamede Aydeniz'in, 3 yıl önce Tunceli'nin Pülümür ilçesinde yaralanan teröristler Mustafa Akan ve Hanifi Yakup'un Diyarbakır'da özel bir hastanede tedavileri için yatış işlemlerine yardım ettiği belirtildi.

Tanık sıfatı ile iddianamede ifadesine yer verilen ambulans şoförü M.P, şunları kaydetti:

"Söz konusu teröristlerin hastaneye yatırılma işlemlerine ilişkin komuta merkezinde görevli Aydeniz ile telefonda görüştüm. 'Bizi buraya hasta sevki için gönderdiniz ancak burada kim oldukları belli olmayan yaralı kişiler var, neden böyle yapıyorsunuz?' şeklinde çıkıştım. Aydeniz ise 'Bizim olaydan haberimiz var onlar Rojova'dan geliyorlar, hemen hastaneye intikal ettirin.' diye bilgi verdi."

SAĞLIK EKİPLERİ TERÖRİSTLERİ TEŞHİS ETTİ

Pülümür'deki sağlık merkezinde çalışan sağlık personellerinin de teröristlere alıkonulmak suretiyle ilk müdahaleyi yaptıklarına dair ifadelerine yer verilen iddianamede, söz konusu iki teröristin, Aydeniz'in Diyarbakır'da yardım ettiği teröristlerle aynı kişiler olduğuna dair fotoğraf teşhisi yaptıkları kaydedildi.

İddianamede Aydeniz'in terör örgütünün propagandasına dönüşen veya terör örgütünün amaçları doğrultusunda gerçekleştirilen farklı tarihlerde 21 ayrı eyleme katıldığının tespit edildiği aktarıldı.

Garo Paylan hakkında fezleke düzenlenen milletvekilleri arasında

HDP'NİN BAZI ADAYLARI TERÖR SUÇLARINDAN MAHKEMELİK

Bu arada, HDP'nin Diyarbakır milletvekili adayları arasında terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması KCK ana davasında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırılan Musa Farisoğulları ile 3 ayrı suçtan 23 yıla kadar hapis istemiyle yargılanması süren Milletvekili İmam Taşçıer, terör soruşturmaları kapsamında dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle haklarında fezleke bulunan Garo Paylan ve Hişyar Özsoy da yer alıyor .

HDP'nin Diyarbakır'dan birinci sıra adayı eski Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan yargılanıyor.

Sur ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik 3 yıl önceki operasyonda güvenlik güçlerine teslim olan ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında dava açılan Remziye Tosun da HDP'nin Diyarbakır'dan 4. sıra milletvekili adayı.

Diyarbakır'ın yanı sıra Türkiye genelindeki HDP listelerinde yer alan birçok adayın terör soruşturmaları kapsamında haklarında açılan davalar bulunurken bazılarının da yargılanmaları sürüyor.

Kaynak: haberinburada