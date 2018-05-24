HDP'NİN CUMHURBAŞKANI ADAYI DEMİRTAŞ HABER KANALLARINA İSYAN ETTİ!
HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda HDP ve kendisiyle ilgili haberlere yer verilmediği için isyan etti.
Selahattin Demirtaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda haber kanallarına HDP ve kendisiyle ilgili haberlere yer verilmediği için isyan etti.
İşte Demirtaş'ın Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar:
"DEMİRTAŞ HABERLERİNE DE YER VERMEYİ DÜŞÜNÜYOR MUSUNUZ?"
"Medyaya yönelik ağır bir baskı olduğu zaten görülüyor. Buna sizlerin gönüllü ambargosu da eklenince seçim kampanyası iyiden iyiye adaletsiz hale geliyor. HDP ve Demirtaş haberlerine de yer vermeyi düşünüyor musunuz? @cnnturk"
"ADİL YARGININ BİR GÜN İLGİLENECEĞİNE İNANIYORUM"
"Seçmenlerimizin vergilerini tek bir partinin propagandası için kullanmanız hem günah hem de suçtur. TRT'yi iktidarın borazanı haline getirip kul hakkı yiyen yöneticilere hakkımızı helal etmiyoruz. Yaptığınızın suç kısmıyla da, adil yargının bir gün ilgileneceğine inanıyorum. @trt"
"ÖZEL KANALLARIN ÇEKİNCESİ NEDİR"
"TRT'yi anladık da özel kanalların çekincesi nedir? HDP ve Demirtaş haberleri yaptığınızda halen Hükümet'ten birileri, doğrudan sizi arayıp uyarıyor mu? Bizi yok sayarak seçimlerdeki adaletsizliği katmerli hale getirdiğinizin farkında mısınız? @HaberturkTV"
Kaynak: haberinburada
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