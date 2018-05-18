Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın girişimlerine rağmen Cumhur İttifakı'nda yer almayan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, AK Parti için 'menfaat ilişkileriyle ayakta duran bir kuruluş' nitelendirmesinde bulundu.

Karamollaoğlu, HDP'nin ise barajı aşacağı kanaatinde olduğunu söyledi.

"BİZDEN ADAY OLACAK HERHALDE"

Cumhuriyet gazetesinin sorularını yanıtlayan Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu HDP'li Altan Tan ile ilgili olarak ise "Bizden aday olacak herhalde. Bizim eski dönemde genel idare kurulu üyeliğimizi yaptı. Listede sürpriz bir iki isim olabilir. Bizim işimiz zor. Hem bize uyacak hem de kamuoyunun biraz alakasını çekecek insanlar" dedi.

HDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan.2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN

Kaynak: haberinburada