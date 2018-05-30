HDP'NİN 1. SIRAYA KOYDUĞU ADAYI SERBEST BIRAKILDI
Katıldığı bir cenaze töreninde propaganda yaptığı gerekçesiyle tutuklanan HDP Ardahan Milletvekili adayı Taşkın Aktaş, bugün görülen duruşma sonrası serbest kaldı.
Halkların Demokratik Partisi (HDP) Ardahan 1. sıra milletvekili adayı Taşkın Aktaş, serbest bırakıldı.
7 HAZİRAN'DA SEÇİLMİŞTİ
7 Haziran seçimlerinde milletvekili olan ancak 1 Kasım'da yenilenen seçimlerde seçilemeyen Taşkın Aktaş, 24 Haziran'da yapılacak olan milletvekili seçimlerinde yeniden aday gösterilmişti.
HDP'nin Ardahan 1. sıra milletvekili adayı Taşkın Aktaş.
SEÇİME GÜNLER KALA SERBEST KALDI
Geçtiğimiz aylarda Ardahan'ın Göle ilçesinde katıldığı bir cenaze töreninde propaganda yaptığı iddiasıyla tutuklanan Aktaş, bugün Ardahan Adliyesi'nde görülen duruşma sonrası serbest kaldı.
Kaynak: haberinburada
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