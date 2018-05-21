Hdp'li Sırrı Süreyya Önder: Aday Olmayacağım
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HDP'Lİ SIRRI SÜREYYA ÖNDER: ADAY OLMAYACAĞIM


HDP'li Sırrı Süreyya Önder: Aday olmayacağım
Tarih : 21 Mayıs 2018, 15:10
Puan Ver : Hdp'li Sırrı Süreyya Önder: Aday Olmayacağım(8/10)4

HDP'nin Eş Başkanlarının Milletvekili adayı olacağı iller kesinleşti. Pervin Buldan İstanbul'dan, Sezai Temelli Van'dan aday gösterilecek. HDP'de 2 dönemdir Ankara milletvekilliği yapan Sırrı Süreyya Önder, 24 Haziran seçimlerinde aday olarak gösterilmedi.

Halkların Demokratik Partisi, MYK milletvekili aday listesine son şeklini vermek için toplandı.

HDP Eş Başkanı Pervin Buldan İstanbul'dan, HDP Eş Başkanı Sezai Temelli ise Van'dan milletvekili adayı gösterilecek.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER LİSTEDE YOK

Edinilen bilgiye göre 5 ay süren 25. Yasama Dönemi hariç 2 dönem milletvekilliği yapanlar listede yer almayacak. HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in de bu çerçevede listede olmayacağı öğrenildi. Söz konusu kuralın yaklaşık 4 dönemdir milletvekili olan Pervin Buldan'ın eş başkan olması nedeniyle Buldan için esnetildiği öğrenildi. HDP'nin milletvekili aday listesinin saat 16.00 civarında YSK'ye verilmesi bekleniyor.

ÖNDER'DEN İLK AÇIKLAMA

Sırrı Süreyya Önder, partisinin iki dönem kuralı kapsamında hareket ettiğini belirtti. Önder, "İki dönem kuralına uymak için aday olmadım. Tabii bu kural eşbaşkan ve tutuklu arkadaşlarımız için geçerli değil. HDP'nin listesinde emek ve özgürlük mücadelesinin simge isimlerinin büyük bir temsiliyeti var. Ben de bundan sonra sinemacı ve yazar kimliğimle HDP mücadelesini yürüteceğim. Bu mücadeleyi yürütmek için zaten milletvekili olmaya da gerek yok" diye konuştu.

BİR ÖCALAN DAHA ADAY OLDU

Terörist başı Abdullah Öcalan'ın yeğeni Dilek Öcalan'dan sonra bir başka yeğen Ömer Öcalan da HDP'den milletvekili adayı oldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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