HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli, genel merkez binasında basın toplantısı düzenledi. Temelli, "Kasım 2015 ile karşılaştırdığımızda toplamda 725 bin oy artışımız söz konusudur. İstanbul ve İzmir'de 7 Haziran seviyesinin üzerine çıkılmıştır. Kürt illerinde istenen düzeye erişilememiş, 120 bin civarında kaybımız olmuştur" diyerek, özeleştiride bulundu.

"4,5 MİLYON OY ALAN DEMİRTAŞ SERBEST BIRAKILMALIDIR"

24 Haziran seçimlerinin, demokratik meşruiyet olan bir ortamda yapılmadığını ifade eden Temelli, "HDP'nin tasfiye edilmesi için devletin bütün imkanları kullanılmıştır. Tüm bunlara rağmen HDP barajı aşmıştır. Sevgili Selahattin Demirtaş kendisine karşı yürütülen kara propagandaya karşı 3.sıraya yerleşmiştir. Bir eşik aşılmıştır. 4.5 milyon oy almış sayın Demirtaş derhal serbest bırakılmalıdır" dedi.

120 BİN OY KAYBI

Kasım 2015 ile karşılaştırıldığında, toplam 725 bin oy artışının söz konusu olduğunu söyleyen Temelli, İstanbul ve İzmir'de 7 Haziran seviyesinin üzerine çıkıldığını belirtti.Kürt seçmenlerin yoğun olduğu bölgelerde ve illerde istenen düzeye erişilemediğini, 120 bin civarında kaybı yaşandığını da dile getiren Sezai Temelli: "Zorunlu göç, müşahitlerin engellenmesi, il-ilçe yönetimlerimizin tutuklanmasından, devletin bütün kollarıyla seçime müdahale etmesinden kaynaklanmıştır. Daha başarılı bir seçim elde edemememizi kendi eksiğimiz olarak görüyoruz. Yanlışlarımızı ve eksiklerimizi halkımızın eleştirileri doğrultusunda düzeltmeye kararlıyız. Demokratik toplumsal muhalefet kendisine güvenmeli, karamsarlığa kapılmadan ve geri çekilmeden içindeki sinerjiyi açığa çıkarmalıdır" dedi.

"SİZE YAŞAMA HAKKI YOK"

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ise: "Evet İçişleri Bakanı'ndan bir telefon aldım. Beni arayarak Ağrı Doğubayazıt ilçesinde kendilerinin müşahiti olduğu bir insanının infaz edildiği ve bu infazdan bizi sorumlu tuttuğu bir telefon aldım. Yapılan infazla partimizin birebir ilişkisi olduğunu ima etmiştir. Tıpkı Suruç'ta olduğu gibi yapanlar cezalandırılmıyor. Yapmayanlar sorumlu gösteriliyor. Bu olay derhal açığa çıkarılmalıdır. Kimler tarafından yapılmışsa bu insanlar cezalandırılmalıdır. HDP olarak bu olayları asla kabul etmediğimizi belirtiyoruz. Sayın Soylu "Size haddinizi bildireceğiz, size artık yaşama hakkı yok, nereye gidiyorsanız gidin" gibi saçma sapan asla kabul etmediğimiz bir konuşmayla karşı karşıya kaldım. AKP hükümeti böyle bir öfkeyle mi yönetecek. Bu ülkenin 3. büyük partisi olan bir partiyi bu tür suçlamalarla insanların gözünde karartmalarına asla izin vermeyeceğiz" şeklinde konuştu.

"SAYIN SOYLU DA HADDİNİ BİLECEK"

Yaşanan olayın üzüntüsünü yaşadıklarını söyleyen Buldan, "Bir partinin eş başkanına böyle bir telefon açılmasını kabul etmiyoruz. Herkes haddini bilecek sayın Soylu da haddini bilecek. Biz büyük bedeller ödeyen bir partiyiz. Suruç'ta yaşananlar ortada. Suruç'ta insanlar boğazı kesilerek öldürüldü. Bizim 6.sıra milletvekili adayımız tutuklandı. Alakası olmayan insanlar tutuklandı. Çok talihsiz bir konuşma yaptığımızı belirtmek isterim. Bu telefonu bu şekilde yorumluyorum ve kabul etmediğimizi belirtmek istiyorum" diyerek, Süleyman Soylu'ya sitem etti.

"SORUNU TÜRKİYE HALKLARIYLA ÇÖZECEĞİZ"

"AKP ve MHP koalisyonu önümüze karamsar bir tablo çıkarmış olabilir ama Türkiye halklarının barışa olan özlemiyle Kürt sorununu çözeceğiz. Türkiye halkları çözecektir bu sorunu. Bizler demokratik çözüme olan inancımızla birlikte girişimlerimizi başlatacağız. Halklar inanırsa bu sorun elbette çözülür. Hükümetin yaklaşımı belliyken onlardan çok fazla bir şey beklemediğimizi belirtmek isterim. Bu sorunu Türkiye halklarıyla çözeceğiz."

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Kaynak: haberinburada