HDP'DEN ÖCALAN'IN YEĞENİ DİLEK ÖCALAN YERİNE, KUZENİ ADAY GÖSTERİLDİ!
Şanlıurfa'da 2 dönem HDP'de milletvekilliği yapan Öcalan'ın yeğeni Dilek Öcalan bu kez aday gösterilmezken yerne kuzeni Ömer Öcalan birinci sıradan aday oldu.
Şanlıurfa'da 2 dönemdir HDP'den milletvekili olan terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın yeğeni Dilek Öcalan, 24 Haziran'da aday gösterilmezken, yerine kuzeni Ömer Öcalan birinci sıradan aday oldu.
ÖCALAN'IN YEĞENİ BU KEZ HDP'DEN ADAY GÖSTERİLMEDİ
İmralı'da ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırılan terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın kız kardeşi Fatma'nın kızı olan ve 2 dönemdir HDP'den Şanlıurfa milletvekilliği yapan Dilek Öcalan, 24 Haziran seçimlerinde aday gösterilmedi.
ONUN YERİNE KUZENİ ADAY OLDU
HDP, 24 Haziran seçimlerinde bu kez Abdullah Öcalan'ın kardeşi Mehmet Öcalan'ın oğlu olan ve Mardin'de HDP İl Eş Başkanlığı da yapan Ömer Öcalan'ı, Şanlıurfa'da birinci sıradan aday gösterdi.
Kaynak: haberinburada
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