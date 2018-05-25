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HDP seçim çalışmalarına cezaevi önünde start verdi

HDP SEÇİM ÇALIŞMALARINA CEZAEVİ ÖNÜNDE START VERDİ

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli, Cumhurbaşkanı adayları Selahattin Demirtaş'ın tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevi önüne giderek seçim çalışmalarını başlattıklarını duyurdu.

Tarih : 25 Mayıs 2018, 14:30
Puan Ver : Hdp Seçim Çalışmalarına Cezaevi Önünde Start Verdi(8/10)4

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli, parti olarak yürütecekleri seçim kampanyalarının startını Cumhurbaşkanı adayları Selahattin Demirtaş'ın tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevi önünden verdi.

BAKANLIK GÖRÜŞMEYE İZİN VERMEDİ

Yapılacak açıklama öncesi Selahattin Demirtaş ile görüşmek üzere cezaevine giren Pervin Buldan ve Sezai Temelli'ye Adalet Bakanlığı tarafından izin verilmedi.

AÇIKLAMAYA DA İZİN ÇIKMADI

Selahattin Demirtaş ile görüşme taleplerini geçtiğimiz hafta Adalet Bakanlığı'na iletmelerine rağmen yanıt verilmediğini söyleyen Buldan, bunun yanı sıra cezaevi önünde de açıklama yapmalarına izin verilmemesini eleştirdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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