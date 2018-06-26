Türkiye tarihinde büyük önem taşıyan 24 Haziran 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin resmi olmayan sonuçlarına göre, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Türkiye genelinde yüzde 11.70 oranında oy olarak seçim barajını geçti. Öte yandan HDP, Hatay'da ilk kez milletvekili çıkardı.

67 MİLLETVEKİLİ ÇIKARDI

27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin merak edilen konularından biri de HDP'nin barajı aşıp aşmayacağı konusuydu. Seçimlere AK Parti ve MHP Cumhur İttifakı; İYİ Parti, CHP, DP ve SP Millet İttifakı adı altında katıldı. HDP ise ittifaklara katılmadan tek parti olarak girdiği seçimlerde toplamda yüzde 11.70 oranı alarak barajı geçti ve 25 ilde toplamda 67 milletvekili çıkardı.

HATAY'DA İLK KEZ

HDP, Hatay'da yüzde 10,83 oranında oy olarak ilk kez milletvekili çıkardı. HDP'nin Hatay milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu oldu. Oyuncu Barış Atay Mengüllüoğlu, geçtiğimiz aylardaGazeteci Ahmet Hakan ile girdiği polemik nedeniyle gözaltına alınarak sonrasında serbest bırakılmıştı.

Farklı inanç ve milliyetten insanların barış içerisinde uzun yıllardır hayat sürdüğü Hatay, bu önemli özelliğinin yanı sıra TSK'nın Afrin operasyonunda önemli rol oynadı. Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütleri ile mücadele etmek için başlattığı Zeytin Dalı operasyonunda, Mehmetçik'e destek vermek adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra spor ve sanat dünyasından çok sayıda isim Hatay'a gitmişti.

EN ÇOK VEKİL DİYARBAKIR'DA

HDP'nin en fazla milletvekili çıkardığı il Diyarbakır oldu. HDP Diyarbakır'da yüzde 67.03 oranında oy alarak 9 adet milletvekili çıkardı. HDP'nin 27. Dönem Diyarbakır milletvekilleri Adnan Selçuk Mızraklı, Salihe Aydeniz, İmam Taşçıer, Remziye Tosun, Hişyar Özsoy, Semra Güzel, Garo Paylan, Dersim Dağ ve Musa Farisoğulları oldu.

Öte yandan HDP il bazında en fazla oyu yüzde 71.88 ile Şırnak'ta çıkardı.

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Kaynak: haberinburada