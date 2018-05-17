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HDP Eş Genel Başkanı Temelli: Ahmet Şık Partimizden Aday Adayı Oldu

HDP EŞ GENEL BAŞKANI TEMELLİ: AHMET ŞIK PARTİMİZDEN ADAY ADAYI OLDU

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Ahmet Şık'ın partilerinden milletvekili aday adayı olduğunu doğruladı.

Tarih : 17 Mayıs 2018, 00:30
Puan Ver : Hdp Eş Genel Başkanı Temelli: Ahmet Şık Partimizden Aday Adayı Oldu(5/10)1

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Rusya'nın Sesi FM'de "Bidebunudinle" programına telefon bağlantısı ile katıldı. Temelli, "Ahmet Şık partinizden aday oldu mu?" sorusuna ise "Evet aday adayları arasında. Çok şık bir şey oldu." dedi.

AHMET ŞIK'IN ADAYLIĞINA NET YANIT

Gazeteci Ahmet Şık'ın milletvekilliği adaylığı iddiası sorulan Temelli, "Evet aday adayları arasında. Çok şık bir şey oldu." dedi.

"AHMET İSMİ BASINA DÜŞMÜŞ"

"Başka sürpriz, bizi şaşırtacak adaylar da var mı?" sorusu üzerine Temelli, "Tabi var. Biz aday adaylarımız üzerinden çok konuşmuyoruz. Çünkü son değerlendirme yapılana kadar. Ahmet ismi basına düşmüş" diye yanıt verdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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