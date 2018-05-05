HDP EŞ BAŞKANI'NIN PASAPORTUNA EL KONULDU
Seçim çalışmaları kapsamında Belçika'ya gitmek için Atatürk Havalimanı'na giden HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin pasaportuna el konuldu.
Seçim çalışmaları kapsamında yurt dışına gitmek için Atatürk Havalimanı'na giden HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin pasaportuna el konuldu.
POLİS EL KOYDU
HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Belçika'nın başkenti Brüksel'e gitmek için Atatürk Havalimanı VIP Salonu'na geldi. Pasaport kontrol sırasında polis ekipleri, pasaportunun iptal olduğunu ve el konulacağını Temelli'ye bildirdi.
HEMEN AVUKATLARI GELDİ
Bunun üzerine Sezai Temeli'nin avukatları havalimanına geldi. Yurt dışına çıkamayan Temelli, daha sonra havalimanından ayrıldı. - İstanbul
Kaynak: haberinburada
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