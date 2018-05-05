Seçim çalışmaları kapsamında Belçika'ya gitmek için Atatürk Havalimanı'na giden HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin pasaportuna el konuldu.

Seçim çalışmaları kapsamında yurt dışına gitmek için Atatürk Havalimanı'na giden HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin pasaportuna el konuldu.

POLİS EL KOYDU

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Belçika'nın başkenti Brüksel'e gitmek için Atatürk Havalimanı VIP Salonu'na geldi. Pasaport kontrol sırasında polis ekipleri, pasaportunun iptal olduğunu ve el konulacağını Temelli'ye bildirdi.

HEMEN AVUKATLARI GELDİ

Bunun üzerine Sezai Temeli'nin avukatları havalimanına geldi. Yurt dışına çıkamayan Temelli, daha sonra havalimanından ayrıldı. - İstanbul

Kaynak: haberinburada