HDP, 'BEYAZ TÜRK' İLİNE AFRİKALI İŞÇİYİ ADAY GÖSTERDİ
Afrika kökenli Türk vatandaşı Yalçın Yanık, HDP'nin İzmir listesinde yer aldı. 1'inci bölge 3'üncü sıradan aday gösterilen işçi Yalçın Yanık, seçildiği takdirde, işçilerin sesini parlamentoya taşıyacağını söyledi.
EVLİ VE İKİ ÇOCUK BABASI
Aydın'da doğan ve 40 yıl önce İzmir'e yerleşen Afrika kökenli Türk vatandaşı Yalçın Yanık (58), Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) İzmir'de 1'inci bölge milletvekili adayı oldu.
Deri Tekstil Kundura İşçileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı olan Yalçın, evli ve iki çocuk babası.
MUTLULUĞUNU İFADE ETTİ
Siyah milletvekili adayı olarak HDP'den aday olmanın kendisi açısından ayrı bir mutluluk olduğunu ifade eden Yalçın Yanık, birçok insanın meclis dışında kaldığını, bu kişilerin hayatın içerisinde olduğu halde siyasetin dışında kalmaması gerektiğini vurguladı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Orman Yangını Çıkaran 15 Yaşındaki Gence Milyon Dolarlık Ceza!
- Kılıçdaroğlu'ndan Vekil Listesi Açıklaması: Kimseyi Dışlamadan, Ötekileştirmeden Hazırladık
- Meb, Sınavla Öğrenci Alacak Liseler İçin Giriş Belgelerini Yayınladı
- Abd, Menbiç'i Savunacağına Dair Teröristlere Söz Verdi
- 12 Suçtan Aranan Pkk'lı Suç Makinesi Film Gibi Operasyonla Yakalandı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar