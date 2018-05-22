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Hdp, 'beyaz Türk' İline Afrikalı İşçiyi Aday Gösterdi
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HDP, 'BEYAZ TÜRK' İLİNE AFRİKALI İŞÇİYİ ADAY GÖSTERDİ


HDP, 'Beyaz Türk' iline Afrikalı işçiyi aday gösterdi
Tarih : 22 Mayıs 2018, 19:50
Puan Ver : Hdp, 'beyaz Türk' İline Afrikalı İşçiyi Aday Gösterdi(7/10)3

Afrika kökenli Türk vatandaşı Yalçın Yanık, HDP'nin İzmir listesinde yer aldı. 1'inci bölge 3'üncü sıradan aday gösterilen işçi Yalçın Yanık, seçildiği takdirde, işçilerin sesini parlamentoya taşıyacağını söyledi.

EVLİ VE İKİ ÇOCUK BABASI

Aydın'da doğan ve 40 yıl önce İzmir'e yerleşen Afrika kökenli Türk vatandaşı Yalçın Yanık (58), Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) İzmir'de 1'inci bölge milletvekili adayı oldu.

Deri Tekstil Kundura İşçileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı olan Yalçın, evli ve iki çocuk babası.

MUTLULUĞUNU İFADE ETTİ

Siyah milletvekili adayı olarak HDP'den aday olmanın kendisi açısından ayrı bir mutluluk olduğunu ifade eden Yalçın Yanık, birçok insanın meclis dışında kaldığını, bu kişilerin hayatın içerisinde olduğu halde siyasetin dışında kalmaması gerektiğini vurguladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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