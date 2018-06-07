HAZİNE, 21,1 MİLYAR LİRA FAZLA VERDİ!
Hazine Müsteşarlığı, 2018 Mayıs ayında ilişkin yaptığı açıklamada, "Nakit dengesi Mayıs ayında 21 milyar 113 milyon lira fazla verdi." ifadelerini kullandı.
Hazine nakit dengesi, Mayıs ayında 21 milyar 113 milyon lira fazla verdi.
HAZİNE, 21 MİLYAR LİRA FAZLA VERDİ
Hazine Müsteşarlığı, 2018 yılı Mayıs ayına ilişkin 'Hazine Nakit Gerçekleşmeleri'ni açıkladı. Buna göre, Mayıs'ta Hazine'nin nakit gelirleri 86 milyar 55 milyon lira, nakit giderleri 65 milyar 967 milyon lira oldu. Faiz dışı giderler 60 milyar 199 milyon lira, faiz giderleri ise 5 milyar 768 milyon lira olarak gerçekleşirken, faiz dışı denge de 25 milyar 856 milyon lira fazla oldu. Nakit dengesi de Mayıs ayında 21 milyar 113 milyon lira fazla verdi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Mhp'nin 24 Haziran İçin Hazırladığı Reklam Filmi Yunanistan'ı Kızdırdı
- Devlet Bahçeli, Ak Parti Milletvekillerini Uyardı: Kendinize Dikkat Edin, Fitneye Düşmeyin
- Ankaralılar Dikkat! Meteoroloji Uyardı, Sağanak Yağış Geliyor
- Son Dakika! Erdoğan Yeni Projesini Duyurdu: Millet Kıraathanesi Yapacağız
- Samsun Limanı'ndan Yayılan Kötü Koku, Vatandaşları Rahatsız Etti
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Büyük Skandal! 8 Milli Futbolcu 30 Hayat Kadınıyla Basıldı
- Fıfa Başkanı Infantino'dan, Doğan Babacan İçin Taziye Mektubu
- Medipol Başakşehir, Akhisarsporlu Soner Aydoğdu İle Anlaşma Sağladı
- Barcelona, Eski Futbolcusu Eric Abidal'i Genel Sekreterlik Görevine Getirdi
- De Gea'dan, İspanya Başbakanı Pedro Shanchez'e Olay Tepki
DÜNYA HABERLERİ
- Kesik Çıngıraklı Yılan Kafası Abd'li Adamı Isırdı
- Fransız Talihli İkinci Kez Lotodan 1 Milyon Euro Kazandı
- Kur'an-I Kerim Zannettikleri Kitabı, Nesilden Nesile Aktardılar!
- Köpek Yavrusunu Kaplumbağaya Canlı Canlı Yediren Öğretmene Dava Açıldı!
- Çorba Olacaktı! Tencereden Çıkmaya Çalışan Kerevit Sıkışan Kolunu Koparıp Kaçtı
Bu Haberle İlgili Yorumlar