HAYRETE DÜŞÜREN KARE: ELEKTRİK DİREĞİ EVİN KÖŞESİNDEN GEÇİYOR!
Giresun'da inşaatın köşesinde bulunan beton elektrik direği, yetkililer tarafından kaldırılmayınca inşaat sahibi binayı tamamladı.
Giresun'un Bulancak ilçesinde yapılan bir binanın köşesindeki elektrik direği görenleri hayrete düşüyor.
İNŞAAT SAHİBİ BAŞVURDU ANCAK ELEKTRİK DİREĞİ KALDIRILMADI
İlçenin Acısu Caddesi üzerinde bulunan araziye geçtiğimiz aylarda başlatılan bina inşaatı devam ederken, arazinin hemen içerisinde bulunan elektrik direği iddialara göre inşaat sahibinin Çoruh Aksa Elektrik şirketinin Bölge Müdürlüğü'ne başvurmuş olduğu halde kaldırılmadı.
BİNA YAPIMI DEVAM EDERKEN İŞÇİLER TEHLİKEDE
Sonuç alınamamasıyla birlikte inşaat yapımına devam edilirken, binanın köşesinde kalan elektrik direği inşaatta çalışanlar içinde tehlike saçmaya devam ediyor.
Konuyla ilgili inşaat sahipleri yaptıkları açıklamada "Bu direk için Elektrik Şirketi'nin Trabzon Bölge Müdürlüğü'ne yazılı olarak başvuru yaptık. Arsamızın bitişiğinde olan bu direğin kaldırılması için yetkililere konuyu aktardık fakat hiçbir şekilde cevap alamadık. Şimdi bizlerde bu aşamadan sonra yetkililerinin gerekli işlemleri yapıp tehlike arz eden bu elektrik direğinin kaldırılmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandılar.
Kaynak: haberinburada
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