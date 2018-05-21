HAYDAR BAŞ, 24 HAZİRAN SEÇİMLERİNDE OLMAYACAK
Haydar Baş'ın lideri olduğu Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) seçime girmeme kararı aldı.
Haydar Baş'ın genel başkanlığını yaptığı Bağımsız Türkiye Partisi (BTP), 24 Haziran seçimlerine katılmayacağını duyurdu.
Kaynak: haberinburada
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