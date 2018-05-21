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Haydar Baş, 24 Haziran seçimlerinde olmayacak

HAYDAR BAŞ, 24 HAZİRAN SEÇİMLERİNDE OLMAYACAK

Haydar Baş'ın lideri olduğu Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) seçime girmeme kararı aldı.

Tarih : 21 Mayıs 2018, 16:50
Puan Ver : Haydar Baş, 24 Haziran Seçimlerinde Olmayacak(8/10)4

Haydar Baş'ın genel başkanlığını yaptığı Bağımsız Türkiye Partisi (BTP), 24 Haziran seçimlerine katılmayacağını duyurdu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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