HAYATININ DERSİNİ ALDI! DİLENCİYİ TOKATLAYAN ADAMA UÇAN TEKME
Çin'de sokaktaki dilenciye tekme atan adam, bir başkasının gelip kendisine uçan tekme atmasıyla neye uğradığını şaşırdı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
Çin'de yaşanan olayda sokaktaki dilenciye durup dururken tekme atan ve ardından yumruklayan adam, durumu görüp koşarak kendisine müdahale eden bir başka adamın tekmesiyle neye uğradığını şaşırdı. Olay, çevrede bulunan bir vatandaş tarafından kayda alındı.
Kaynak: haberinburada
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