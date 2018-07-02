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Hayatının aşkını Türkiye'de bulan Jessica, Rize'ye gelin gitti

HAYATININ AŞKINI TÜRKİYE'DE BULAN JESSİCA, RİZE'YE GELİN GİTTİ

Show TV ekranlarında yayınlanan 'Yeni Gelin' dizisinin Brezilyalı yıldızı Jessica May, Rizeli fotoğrafçı sevgilisi Hüseyin Kara ile Brezilya'da dünya evine girdi.

Tarih : 02 Temmuz 2018, 14:00
Puan Ver : Hayatının Aşkını Türkiye'de Bulan Jessica, Rize'ye Gelin Gitti(7/10)3

"Yeni Gelin" dizisinden teklif alarak Brezilya'dan İstanbul'a gelen, dizideki başarısı ve sempatikliğiyle kendini sevdiren Brezilyalı yıldızı Jessica May, fotoğrafçı sevgilisi Hüseyin Kara ile Brezilya'nın Parana bölgesindeki Amazon Eventos'ta düzenlenen törenle evlendi.

BİNLERCE YORUM VE BEĞENİ YAĞDI

Güzel oyuncu Jessica May sosyal medya hesabından gelinlikle çekilmiş fotoğraflarını gelin ve damat emojisiyle paylaştı. Oyuncunun paylaşımı kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.

2 BİN FİDAN BAĞIŞLADI

Rizeli nişanlısının doğa sevgisinden etkilenen Jessica May, düğün öncesi ona "Hem hatıramız hem de doğaya bir katkımız olsun" diyerek hatıra ormanı fikrinden söz etti. Kara'nın da fikre sıcak bakması üzerine çift uygun alan araştırmaya başladı. May ve Kara, son karar olarak Denizli-Sundurlu'ya dikilmek üzere 2 bin adet fidan bağışında bulundu.

İşte çiftin düğününde kareler...

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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