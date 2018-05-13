40'lık Drogba, Kaleciyi Orta Sahadan Avladı
Husumetli Olduğu Eniştesinin İş Yerini Taradı: 1 Ölü, 4 Yaralı
Fetö Davalarının Güvenliğini Sağlayan Komutana Fetö Gözaltısı
Mezara Ektiler: Rahmetli Karalahanayı Çok Severdi!
İstanbul'da Bir Hayırsever Sebze Ve Meyveyi Bedava Dağıttı
Cari Açık Mart'ta Beklentileri Aşarak 4,8 Milyar Dolar Oldu
İstanbul Üniversitesi'nde Para Karşılığında Not Yükseltme Skandalı!
Ünlü Deprem Bilimciden Marmara İçin Korkutan Uyarı
Erzurum'da Feci Kaza! 2 Araç Kafa Kafaya Çarpıştı: 5 Ölü
Kara Kuvvetlerinde Fetö Soruşturması! 72 Albay Hakkında Gözaltı Kararı
Rıdvan Dilmen: Beşiktaş, Oğuzhan'la 4 Yıllık Yeni Sözleşme Yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Futbolcuları Kabul Etti
Yeni Baba Olan Özcan Deniz, Ailesi İçin Çekim Planını Baştan Yazdırdı
Erdoğan'ın Londra'da Katıldığı Yemekte Sürpriz İsim!
Erdoğan'dan Abd'ye Kudüs Tepkisi: Rolünü Kaybetti!
Spiker Canlı Yayında Hüngür Hüngür Ağladı! Sosyal Medya Yıkıldı
Tarkan Eşinin Hamile Halini İlk Kez Paylaştı!
İmparator Yaylalar İçin 7 Yıl Sonra Yeniden Stüdyoya Girdi
Şaibeli Seçimler Sonrası Kerkük'te Türkmenlerin Ardından Araplar Da Eylemlere Başladı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Londra'da Coşkulu Karşılama!

Hayatımın en güzel saniyesi diyerek hayranlarına müjdeyi verdi

HAYATIMIN EN GÜZEL SANİYESİ DİYEREK HAYRANLARINA MÜJDEYİ VERDİ

Geçtiğimiz sene Seda Çınar'la dünya evine giren Ümit Erdim, 2 gün önce baba oldu.

Tarih : 13 Mayıs 2018, 14:50
Puan Ver : Hayatımın En Güzel Saniyesi Diyerek Hayranlarına Müjdeyi Verdi(7/10)3

Ünlü oyuncu ve sunucu Ümit Erdim, "Ses" adını verdiklerini kızını 9 Mayıs'ta kucağına aldı.

"DÜNYANIN EN GÜZEL SANİYESİ"

Eşinin doğumuna giren Erdim, bebeğinin doğduğu anın fotoğrafını paylaşarak, "Dünyanın en güzel saniyesi bu fotoğraf karesi. Allah'ın mucizesine tanık olmak. İzahı yok. 09.05.2018 günü kız babası oldum. Sevgili karıcığım, hanımcığım canımızın parçası en değerli varlığımızı dünyaya getirdi." diyerek duygusal bir not düştü. Ünlü oyuncu bu notu, "Hoş geldin Ses Erdim" cümlesi ile bitirdi…

ÜMİT ERDİM KİMDİR?

Tiyatro ve dizi oyuncusu Ümit Erdim, 15 Haziran 1985 yılında Kocaeli'nde doğdu. İlkokul ve ortaokuldan sonra, İzmit Atılım Anadolu Lisesi'ni bitirdi. 1998 - 2003 yılları arasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarında oynadı. 1997 yılında Böyle mi Olacaktı adlı dizide konuk oyuncu olarak başladığı sanat yaşamı Hayat Bilgisi, Gönül ve Selena adlı dizilerle devam etti. Birçok dizide rol almasına rağmen Hayat Bilgisi dizisindeki 'Var mısın Arif' karakteriyle hafızalara kazındı. Ardından farklı dizilerin kadrosunda yer alan Ümit Erdim, Can Dostum adlı köpek eğitim yarışmasında birinci olmuştu.

Dizi projelerinin yanı sıra sunuculuk kariyerinde de başarılı bir performans gösteren Umut Erdim, 2015 yapımı Benzemez Kimse Sana" programında jüri üyeliğini üstlendi. Kimya mühendisi olan ve İngilizce- Türkçe tercümanlık yapan Seda Çınarl'a 2017 Mayıs ayında nikah masasına oturdu. Oyunculuğa başladığı yıllara göre çok fazla kilo veren Ümit Erdim, bir süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Hayatımın  En  Güzel  Saniyesi  Diyerek  Hayranlarına  Müjdeyi  Verdi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER